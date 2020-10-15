Кто возглавит Кыргызстан после отставки Жээнбекова до новых президентских выборов

Алматы. 15 октября. КазТАГ – В соответствии с конституцией Кыргызстана, в случае отставки президента пост исполняющего обязанности главы государства переходит к спикеру Жогорку Кенеша, передает корреспондент агентства в четверг.

«В случае досрочного прекращения президентом своих полномочий по указанным в настоящей Конституции причинам его полномочия до избрания нового президента исполняет торага (спикер – КазТАГ) Жогорку Кенеша. В случае невозможности исполнения полномочий президента торага Жогорку Кенеша полномочия президента исполняет премьер-министр», — говорится в конституции Кыргызстана.

13 октября спикером парламента Кыргызстана был избран Канат Исаев – при вступлении в силу решения Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку с поста главы государства именно Исаев по закону должен стать ИО президента страны. Третьим в иерархии после президента и главы Жогорку Кенеш является премьер-министр – данный пост с 14 октября занимает Садыр Жапаров, который может стать временным главой государства, если пост спикера парламента окажется вакантным.

В настоящий момент сторонники Жапарова вышли на улицы в Бишкеке с требованиями распустить состав Жогорку Кенеша VI созыва.

При досрочном сложении полномочий избранного главы государства новые президентские выборы должны пройти в трехмесячный срок.

«Должностные лица, исполняющие полномочия президента, не вправе назначать досрочные выборы в Жогорку Кенеш, отправлять правительство в отставку», — сказано также в конституции КР.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы, результаты которых подавляющее число участвовавших партий признали несправедливыми – уже 5 октября несогласные с результатами плебисцита вышли на бессрочный митинг. Протестующие попытались взять штурмом Белый дом, митинг быстро перерос в силовое противостояние несогласных с правоохранителями. Так, стало известно о том, что ранены депутат парламента Жанар Акаев, а также несколько силовиков. Одного из спецназовцев не дали избить митингующим журналисты, а позже появились кадры перехода спецназа на сторону протестующих.

6 октября итоги выборов в Кыргызстане были отменены генеральной прокуратурой. Недействительным и признал результаты выборов и Центризбирком. В ночь на 6 октября бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и еще несколько политиков были освобождены протестующими.

Также появились сообщения о возможном бегстве части чиновников Кыргызстана в Казахстан.

После событий ночи на 6 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке «некоторых политических сил» захватить власть в стране, а гражданский союз «За реформы и результат» призвал провести досрочные президентские выборы. Позже – 7 октября он выступил с новым обращением, в котором заявил, что Кыргызстан переживает самый тяжелый период.

В Акорде «все происходящее в Кыргызстане» назвали «внутренним делом этой страны», однако 8 октября министерство иностранных дел Казахстана выразило озабоченность угрозами в адрес казахстанцев в Кыргызстане.

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают внутренним делом Кыргызстана события в стране.

8 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба сайта главы Кыргызской Республики.

9 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправил правительство в отставку. Позже на территории Бишкека был введен режим чрезвычайного положения.

В этот же день – 9 октября Главы стран Центральной Азии сделали заявление по ситуации в Кыргызстане, в котором выразили серьезную обеспокоенность происходящим в стране.

9 октября стало известно, что сторонники самоназванного премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова, который был освобожден 6 октября вместе с Атамбаевым, устроили провокацию на площади в Бишкеке, а неизвестное лицо даже стреляло в бронированную машину экс-президента. Позже Атамбаев показал свой обстрелянный автомобиль. 10 октября «Sputnik Кыргызстан» заявил о том, что изданию пригрозили расправой за отказ освещать митинг в пользу Жапарова. Также 10 октября появились сообщения, что спецназ пытается задержать Атамбаева в селе Кой-Таш – в итоге экс-глава Кыргызстана был задержан, а Жапаров, осужденный в 2018 году на 11 лет, де-факто стал премьер-министром, а 14 октября был назначен на пост главы кабмина официально.

Отметим, что 13 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал легитимность главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и поддержал его действия.

15 октября Жээнбеков объявил, что уходит в отставку.