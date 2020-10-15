Закон о противодействии насилию сам является насилием над обществом 15.10.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 115 0 Политик Айдар Алибаев о законодательном глумлении над нравственными устоями общества Похожие материалы: Несколько тысяч человек оказались членами Nur Otan без их ведома Закон не изменит в одночасье отношения людей к животному миру — Мирзагалиев Все происходящее в Кыргызстане является внутренним делом этой страны – Акорда Право на выбор: киргизский бунт, жизнь после праймериз и Кодекс о здоровье Как прикрепиться к поликлинике