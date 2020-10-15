Рынок труда вряд ли восстановится до конца года

Алматы. 15 октября. КазТАГ – Международная организация труда (МОТ) не прогнозирует ощутимого восстановления рынка труда до конца текущего года, сообщает Всемирный экономический форум (ВЭФ).

«В своем последнем анализе воздействия COVID-19 на мир труда Международная организация труда (МОТ) предупреждает, что особых надежд на ощутимое восстановление рынка труда в этом году нет. МОТ, в которую входят 187 стран, полагает, что в четвертом квартале текущего года потери рабочего времени достигнут 245 млн эквивалентов полной занятости, а не 140 млн, как прогнозировалось ранее. За первые три квартала 2020 года доходы от рабочей силы во всем мире сократились на 10,7%, или $3,5 трлн по сравнению с тем же периодом 2019 года», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего в настоящее время существует разрыв в $982 млрд между объемом финансовой помощи и ущербом, нанесенным рынку труда в результате пандемии.

Кроме того, МОТ отмечает рост количества «неактивных» граждан — тех, кто не работает и не ищет работу. При этом «неактивность» увеличивается быстрее, чем безработица во всех странах, кроме Канады и Соединенных Штатов, что вызывает беспокойство и требует политического внимания.

«Опыт предыдущих кризисов показывает, что активизировать неактивных людей сложнее, чем трудоустроить безработных, поэтому более высокий уровень неактивности, вероятно, затруднит восстановление рынка труда. Молодые и пожилые люди, которые особенно сильно пострадали от кризиса COVID 19, обычно имеют более высокий риск стать неактивным», — отмечается в сообщении.

МОТ заявляет, что уполномоченным государственным органам необходимо будет поддерживать уровень занятости и доходов не только в ближайшие месяцы, но и вплоть до 2021 года.