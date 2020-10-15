Из Нур-Султана и Ташкента пространство видится иначе 15.10.2020 17:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 31 0 Политолог Рустам Бурнашев о разнице внешнеполитических векторов Казахстана и Узбекистана Похожие материалы: Пётр Своик: «Постсовковое пространство пучит перед интеграцией» Закон не изменит в одночасье отношения людей к животному миру — Мирзагалиев СПК неэффективно обеспечивают продовольственную безопасность Нур-Султана – Годунова Глава управления Нур-Султана оштрафован на Т319 тыс. за проведение собрания без маски Защитой животных озаботились власти Нур-Султана после скандала с изнасилованием собак