ВБ: Почти вдвое сократилось число вакансий в РК за время пандемии — число бедных растет

Алматы. 16 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Число вакансий в РК за время пандемии сократилось на 45%, заявил старший экономист, Всемирный банк (ВБ), Центральная Азия Уильям Зейтц.

«В Казахстане количество объявлений о вакансиях, публикуемых на сайте rabotanur.kz, сократилось на 45% по сравнению с началом (2020 – КазТАГ) года, причем больше всего пострадали сфера услуг, торговля и отрасли, связанные с туризмом», — сказал Зейтц, выступая накануне на онлайн-брифинге: «Преодолевая бедность в ЦА».

По его словам, в других странах ЦА сокращение вакансий более значительное.

Количество объявлений о вакансиях, публикуемых в интернете, дает представление, по данным Зейтца, о том, в каких секторах — наибольший спад, а какие восстанавливаются быстрее.

За время пандемии число объявлений о вакансиях в интернете резко сократилось, а, чтобы компенсировать воздействие кризиса, их должно быть намного больше, чем в начале 2020 года.

В начале 2020 года ВБ уточнил прогнозы числа бедных в ЦА. С учетом черты бедности в $3,2 в день на человека, которая обычно используется для стран с доходами ниже среднего, в категории бедных на начало года находились около 4,5 млн человек. Если брать более высокое пороговое значение в $5,5 в день, которое ВБ использует для стран с доходами выше среднего, то в бедности жили почти 19,5 млн человек.

В прошлом страны ЦА, по данным старшего экономиста, были в лидерах по сокращению бедности.

«Однако, начиная с какого-то момента, в период между 2009 и 2011 годами, темпы резко замедлились – в Кыргызстане (да и в других странах) практически до состояния стагнации», — отметил Зейтц.

Переход в средний класс отмечается теперь лишь в нескольких, наиболее благополучных, городах региона.

На этом фоне вспышка COVID-19 нанесла удар по доходам населения.

По пессимистическим оценкам Всемирного банка, в течение ближайших месяцев в категорию бедных могут перейти более 1,6 млн человек, с учетом черты бедности в $3,2 в день на человека, и почти 2,7 млн человек — при использовании порога в $5,5 в день.