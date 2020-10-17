Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – Новое пожарное депо открыли в Нур-Султане, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«17 октября 2020 года в Нур-Султане с участием министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрия Ильина и акима Нур-Султана Алтая Кульгинова состоялось торжественное открытие нового пожарного депо. Мероприятие приурочено к 25-летию органов гражданской защиты», — говорится в сообщении в субботу.

Ильин отметил, что принимаются меры по расширению инфраструктуры пожарно-спасательных подразделений страны. При поддержке правительства и местных исполнительных органов за последние 15 лет в республике построен 31 объект для спасательных служб, в том числе 23 пожарных депо и восемь спасательных станций.

Уточняется, что Ильин и Кульгинов вручили столичному гарнизону ключи от пожарной техники и реанимобилей для оперативного реагирования и оказания экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. Также сотрудникам переданы ключи от служебного жилья, реализованного в рамках проекта нового пожарного депо.

«Новое четырехэтажное здание пожарного депо построено в районе Алаш Нур-Султана. Пожарная часть рассчитана на шесть машиномест общей площадью 4 тыс. кв. м. На последних этажах депо предусмотрено общежитие на 27 жилых комнат и благоустроенных квартир для сотрудников столичного гарнизона. Пожарное депо будет обслуживать территорию района Байконур. В зону обслуживания пожарного депо входят объекты жизнеобеспечения, торговли, промышленные базы и склады, дачные массивы. Согласно плану взаимодействия с Акмолинским гарнизоном, в помощь при ликвидации ЧС данная часть будет выезжать в жилые массивы Коянды, Софиевка», — пишет пресс-служба.

Также сообщается, что ежегодно подразделения гарнизона Нур-Султана совершается свыше 4 тыс. выездов на тушение пожаров и проведение​ аварийно- спасательных работ. При этом спасают порядка 500 и эвакуируют более 1,5 тыс. человек. ​ ​