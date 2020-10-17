Алматы. 17 октября. КазТАГ – Полиция намерена увеличить число камер во дворах в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел РК.

«Общегородская программа «Безопасный двор» успешно реализуется в Алматы на протяжении нескольких лет. И как свидетельствует практика, это эффективный метод профилактики как правонарушений, так и преступлений. С начала года с помощью камеры видеонаблюдения, установленных во дворах домов, раскрыто 4309 преступлений. Планируется расширение систем видеомониторинга города, в том числе и по программе «Безопасный двор». По алгоритму, жители определенного дома с помощью КСК утверждают компанию, которая установит камеры и будет оказывать техническую поддержку. Между сторонами заключается договор по ежемесячной оплате услуг компании. Это сумма варьируется от Т200 до Т350 в месяц. По предварительной договоренности, гражданин имеет возможность вывода сервера в свою квартиру. Положительные отзывы от граждан и их дельные рекомендации в наш адрес поступаю ежедневно», – сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Манап Саттаров в субботу.

По данным управления местной полицейской службы, на сегодняшний день в рамках программы в жилом массиве мегаполиса установлено свыше 121 тыс. камер видеонаблюдения, 33 757 из них установлены во дворах многоквартирных домов, 33 014 в частном секторе, еще 4210 на перекрестках спального массива и в других местах.

«Мы совместно с жильцами решили установить камеры на входные группы, а также пролеты первых этажей. Так как многие оставляют коляски, самокаты. Мы поэтому решили установить камеры в плане безопасности. В каждом подъезде у нас стоит по две-три камеры. Недавно нам эта камера очень помогла. У соседа украли детскую коляску, они сразу обратились, мы просмотрели камеры. Буквально это заняло один день. Также же камеры у нас установлены на парковочной зоне. До установки этих камер были ситуации, когда где-то кто-то кого-то зацепил. Знаете, когда просто установлены камеры и направлены на парковку, и уже люди понимают, что здесь безопасно», – поделилась председатель КСК одного из домов, расположенных в Алмалинском районе Алматы.

«Я являюсь жительницей этого дома, стало более безопасно, можно оставлять какие-то детские вещи. Хотя и центр города, раньше было много посторонних людей. Я бы вообще рекомендовала, на каждый этаж поставить по этой камере. Это очень важно. Хотелось сказать, что камеры нужно устанавливать на детских площадках по периметру. Если есть камера – это двойне безопасно», – резюмировала, в свою очередь, местная жительница.