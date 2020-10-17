Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана на 18 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«18 октября в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метров в секунду. Днем резкое понижение температуры воздуха до +2+10. В Кокшетау 18 октября ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. Днем 18 октября ожидается резкое понижение температуры воздуха до +5+7 с дальнейшим понижением в течение дня», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в субботу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«18 октября в Карагандинской области местами ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«18 октября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 18 октября ветер северо-западный, западный 15-20, порывы 25 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 90-95%.

«18 октября в Костанайской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем резкое понижение температуры воздуха до +2+10» — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

«18 октября в Павлодарской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем резкое понижение температуры воздуха до +2+10 тепла», — уточнили в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 90%.