Более 16% заключенных учатся в исправительных колониях Казахстана – КУИС

Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане более 16% заключенных учатся в исправительных колониях Казахстана, сообщил председатель комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел Жанат Ешмагамбетов.

«В системе УИС созданы все условия по получению общего и профессионального среднего образования: работает 50 общеобразовательных школ, в которых ежегодно обучается более 2 тыс. лиц. На базе профессиональных средних учебных заведений около 3 тыс. лиц проходят обучение», — сказал Ешмагамбетов на брифинге о деятельности УИС в понедельник.

По его словам, одно из нововведений в УИС – звонки родственникам. Во время жесткого карантина было совершено более 33 тыс. звонков и видеосвиданий.

«Также увеличен вес посылок заключенным до 20 кг», — добавил глава комитета.

Учреждения УИС тесно сотрудничают, по его данным, с общественными наблюдательными комиссиями и независимым национальным превентивным механизмом, в состав которых входят общественники, юристы, врачи, социальные работники, правозащитники.

«Члены этих комиссий провели около 500 визитов в исправительные учреждения. Они проводят мониторинг условий содержания лиц, отбывающих наказание», — сказал глава КУИС.

В исправительных учреждениях, по его словам, планируется ввести систему сплошного мониторинга в режиме реального времени, что предотвратит возможные нарушения со стороны и осужденных, и сотрудников.

«Будет введено право осужденных на подачу обращений в электронном формате. Практически в каждом учреждении будут установлены электронные терминалы для подачи жалоб и обращений напрямую в прокуратуру, а в дальнейшем – в суды и антикоррупционную службу», — сказал Ешмагамбетов.