Исмаил Юсупов – декабрь 1962 — ноябрь 1964 гг. 19.10.2020 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 187 0 Историк Лайла Ахметова о первом секретаре ЦК КП Казахстана в «обрамлении» сроков руководства Динмухамеда Кунаева, и его времени Похожие материалы: Почти 700 телевизоров за Т68,5 млн планирует купить Верховный суд Казахстана Казахстан ратифицировал договор с ОАЭ о передаче осужденных лиц Парламент РК одобрил ратификацию договора с Украиной о правовой помощи по уголовным делам Духовные трудности в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве Казахстан – 100 лет назад. Октябрь 1920 года