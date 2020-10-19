Исмаил Юсупов – декабрь 1962 — ноябрь 1964 гг.

Жизнь 187 0
Историк Лайла Ахметова о первом секретаре ЦК КП Казахстана в «обрамлении» сроков руководства Динмухамеда Кунаева, и его времени