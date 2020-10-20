Дым в глаза

По силам ли президенту Токаеву и его Высшему совету реформ избавить Казахстан от соседства с Угандой и Камеруном?

В эпоху брежневского застоя бытовал анекдот о том, как советские рабочие пишут письмо пролетариям далекой Африки: «Товарищи африканцы, мы слышали, что у себя на родине вы недоедаете. Очень просим все, что вы не доедаете, присылать нам…»

Так вот, недавно выяснилось: казахстанцы тратят на питание почти половину своих доходов (44,9 процента). Такие не слишком утешительные данные приводит в своем ежегодном исследовании о расходах домохозяйств 104 стран мира Министерство сельского хозяйства США. Эта статистика опускает нашу страну на самое дно рейтинга (96 место) – аккурат между Угандой (44,2) и Камеруном (45,3). И это, в принципе, главное, что нужно иметь в виду уважаемым членам Высшего совета реформ перед дебютным заседанием ВСР, запланированным на 21 октября. Ведь любые реформы априори должны приводить к улучшению качества жизни людей. А с этим у нас пока полный швах.

Поэтому первое, что нужно сделать — это предоставить «мозгу» ВСР сэру Суме Чакрабарти полную и объективную картину тотальной нищеты, в которую неумолимо погружается большинство наших сограждан. Об этом свидетельствует и приведенная нашими статорганами структура продовольственных расходов казахстанцев: в пятерке приоритетов — мясо и мясопродукты (35,4%), хлебопродукты и крупяные изделия (14,2%), молочные продукты (9,9%), фрукты (8,5%), сахар, кондитерские изделия и сладости (7,5%). Причем, это данные аж за третий квартал прошлого, «доковидного» года. К концу нынешнего – после ЧП и карантинов – ситуация наверняка еще более ухудшилась.

И это убедительно свидетельствует о необходимости радикально менять всю финансово-экономическую политику, прежде всего – удешевлять кредиты для малого и среднего бизнеса. Если не будет быстрых и радикальных реформ в пользу МСБ (а на сегодня, с учетом глубокого кризиса нефтянки, это ядро реального сектора экономики), то все остальные реформаторские усилия пропадут втуне. Ведь в докризирсные времена МСБ обеспечивал работой до 4 миллионов человек – почти половину всего трудоспособного населения. По сути, главная задача ВСР – обеспечить переход большинства населения от выживания к полноценной жизни.

Задачка, прямо скажем, почти невыполнимая – если, конечно, не затеять переориентирование всей банковской системы, «заставив» ее кредитовать в первую голову МСБ, а не пресловутую «потребиловку». А для этого потребуются революционные шаги – вплоть до перезагрузки квазигоссектора и даже национализации крупнейших финансовых институтов. Хватит ли на это политической воли председателя ВСР Касым-Жомарта Токаева? Уже первое заседание совета должно если и не ответить на этот конкретный вопрос, то, по крайней мере, продемонстрировать серьезность реформаторских намерений президента.

Все остальное, как говорится, приложится. Реформа судов и всей правоохранительной системы, расчистка авгиевых конюшен образования со здравоохранением и даже «священная война» с коррупцией – эти безусловно важные цели станут реально досягаемыми, когда общество увидит готовность власти «вытащить» не банки и госхолдинги, а самый главный государственный актив – народ.

Но такая идеология реформ не в чести у сегодняшних реформаторов. Их задача – сохранить собственное положение в системе власти и вытекающие из него преференции. Поэтому мы регулярно слышим из уст топ-чиновников, мягко говоря, не очень адекватные окружающей реальности оценки. К примеру, недавно председатель Нацбанка Ерболат Досаев утверждал, что в сентябре в руководстве финрегулятора «наблюдали замедление темпов роста цен на мясную и молочную продукцию, а также куриные яйца». Сообщение об этом вызвало шквал возмущенных комментариев – «что они там курили?!», «в какой стране они живут?!» и т. п. На самом деле, подобные вещи никого не должны удивлять. Авторы подобных заявлений – вполне себе нормальные ребята и грамотные специалисты. Только давным-давно оторвались от реальности.

Побывавший на разных государственных должностях Ораз Жандосов в свое время открыто говорил: у нас полправительства – долларовые миллионеры, фигуранты списка «Форбс». И если честно, с тех пор в этом плане мало что изменилось. Некоторые из тех, кого имел в виду г-н Жандосов, состоят ныне в членах ВСР. Их не стоит подозревать во вредительстве или некомпетентности, просто среди «простых людей» они давно не появлялись.

Именно в этом, пожалуй, самое уязвимое место всей затеи с Высшим советом реформ: в его составе нет ни одного авторитетного в обществе экономиста или финансиста. И хотя возглавляет ВСР всенародно избранный президент, Касым-Жомарт Кемелевич по определению далек от этой сферы.

Не значатся в списках и маститые правоведы, хотя рано или поздно ВСР будет вынужден заняться и этой сферой, где, как говорится. конь не валялся. Не замечены среди списантов эксперты в области медицины или педагогики. А ведь здоровье и образованность нации – далеко не последнее условие успешности экономических преобразований. Неужто в Отечестве нет независимых от государства авторитетов, достойных того, чтобы заседать в «генеральном штабе» реформ наравне с топ-чиновниками? Такие люди есть даже в «потешном» полку нацсоветчиков общественного доверия, но они не допущены в круг избранных…

Словом, создается впечатление, что ВСР – своего рода символическая «сборная звезд», чья задача – не вытянуть страну из глубокой… институционального кризиса, а произвести впечатление на «трибунах». Дескать, посмотрите, какие люди будут делать вам реформы! В это самое время человек, отвечающий за экономику страны, продолжит кормить коллег по кабмину банальностями, демонстрируя виртуозное владение сразу шестью «акцентами».

…Когда-то, очень давно аким одной из северных областей «не для печати» рассказывал автору этих строк о торжественной церемонии открытия ключевого для программы индустриализации страны завода с участием высоких гостей из столицы. Приехавшей делегации, предварительно хорошенько ее угостив, продемонстрировали снаружи цеховой корпус, из трубы на крыше которого валил густой черный дым. Позже, когда визитеры убрались восвояси, из совершенно пустого «цеха» выволокли ржавую печь и оставшиеся несгоревшими автомобильные покрышки…

Очень не хочется, чтобы Высший совет реформ, наделенный правом выносить окончательные решения для будущего развития страны, превратился в нечто подобное. Высокий гость сэр Сума завтра вернется в свой Лондон. А нам с вами жить и кормиться здесь – между Угандой и Камеруном…

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