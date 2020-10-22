Государство поддерживает не только плохие компании 22.10.2020 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 171 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов о частном интересе в государственной поддержке бизнеса Похожие материалы: Токаев провел встречу с руководством компании «Шеврон» Дефицит местных яблок в Казахстане обещают устранить только к 2024 году Акиматам разрешили занимать деньги на внутреннем рынке не только для строительства жилья «Предстоящие выборы состоятся 10 января 2021 года». «Трансформация Nur Otan – залог победы на парламентских выборах». «Абай, и его отец Кунанбай, и дети его – все они были государственными чиновниками». «Если государство не будет работать с молодежью, ей займутся другие» «Будущая личная гвардия Токаева пока во «втором эшелоне» власти». «Государство и система здравоохранения не имеют никакого отношения к исходу эпидемии». «Второе пришествие Марченко: зачем и кому это нужно?». «Деноминацию тенге предложил провести экономист»