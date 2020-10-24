Мамин подтвердил планы по приостановке соцвыплат медикам за борьбу с COVID-19

Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подтвердил планы по «приостановке» социальных выплат медицинским работникам за борьбу с COVID-19, передает корреспондент агентства.

«В настоящее время межведомственной комиссией (МВК) по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции (КВИ) на территории Республики Казахстан прорабатывается вопрос приостановления социальных выплат. Данный вопрос находится на контроле правительства», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

По его словам, «на социальную выплату претендуют только те работники, заболевание которых связано с осуществлением профессиональной деятельности (заражение произошло на работе) и подтверждены четырьмя фильтрами: эпидемиологическим расследованием, региональными комиссиями, интегрированными информационными системами министерств здравоохранения (ИС МЗ), а также труда и социальной защиты населения».

«По состоянию на 20 октября текущего года по информации министерства здравоохранения по 186 летальным случаям работников здравоохранения осуществлено 186 выплат. Кроме того, выделены средства из местного бюджета на выплату по 22 летальным случаям работников здравоохранения, не задействованных в противоэпидемических мероприятиях», — сообщил премьер.

Всего в Казахстане, по информации главы правительства, заболели 12 983 работников здравоохранения.

«Из них региональными комиссиями одобрено 9309 заявок на назначение социальной выплаты по случаю заражения, связанных с осуществлением профессиональной деятельности. В ИС МЗ внесено 9133 заявки, компенсацию получили 8863 работника. В летний период имело место длительное рассмотрение заявок, что было обусловлено резким ростом заболеваемости, в том числе среди медицинских работников, привлекаемых к эпидемиологическому расследованию. После стабилизации ситуации работа по рассмотрению заявок активизирована, выплаты производятся без задержек», — уверяет руководитель кабмина.

По его словам, «усилена методическая работа с регионами по правильному оформлению документов и направлению заявок на назначение социальной выплаты».

«Медицинские работники в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы в медицинских организациях (разделение на «чистые» и «грязные» зоны, разделение потоков людей), осуществляются выплаты надбавок к ежемесячной заработной плате работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях», — заверил Мамин.

Напомним, 30 марта президент Касым-Жомарт Токаев поручил оказать финансовую поддержку заразившимся КВИ медицинским работникам в размере Т2 млн, а в случае их смерти – выплатить компенсации их семьям в размере Т10 млн.

23 сентября депутаты мажилиса указали на то, что по данным минздрава, по состоянию на 22 сентября коронавирусом заболелм 12 830 медработников, тогда как по ежедневному мониторингу минтруда, «на эту же дату от министерства здравоохранения поступило всего 2475 заявок, что составляет 19% от числа заболевших». А единовременную социальную выплату, по данным парламентариев, получили только 1830 человек или 14,3% от общей численности заболевших.

«Гораздо хуже обстоит картина по выплатам семьям умерших медицинских работников. Так, умерло 197 медицинских работников, от минздрава поступило только 38 заявок на выплату, что составляет 19,2%, а выплаты произведены всего 25 получателям или 12,7% от общей численности умерших. Возникает вопрос: почему так долго, в течение более пяти месяцев, идет бумажная волокита и перекидывание ответственности от министерства министерству? Из-за нерасторопности работников на грани срыва исполнение поручения президента страны», — отметили мажилисмены.

Депутаты выразили мнение, что указанные проблемы возникли из-за того, что министерствами здравоохранения и труда социальной защиты населения не отработаны своевременно алгоритмы действия и взаимодействия. Парламентарии попросили Мамина взять на личный контроль и обеспечить безусловное выполнение государственных обязательств по своевременной социальной выплате медицинским работникам, перенесшим заболевания, и семьям умерших от коронавируса.

Отметим, что 21 октября вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил о том, что с 20 октября 2020 года отменен прием новых заявок на социальные выплаты медицинским работникам региональными комиссиями. При этом, он уверял, что надбавки за риск первой-третьей степени будут выплачиваться до конца 2020 года.