Бывалый чиновник – тоже ветеран 27.10.2020 13:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 192 0 Участников боевых действий к разработке Закона о ветеранах не допустили, а Мухтара Тайжана – позвали Похожие материалы: Высокопоставленный чиновник минкульта выдал себя за желтоксановца и попался на лжи Еще один высокопоставленный чиновник потерял пост ответсека в Казахстане Алматинка нашла на месте «нового аэропорта» Туркестана стройплощадку Потемкинский аэропорт Туркестана Льготная ипотека недоступна для уязвимых категорий граждан – сенатор