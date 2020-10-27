«Почему Казахстан принял Декларацию о суверенитете позже других 13 республик?». «Больше брать в долг или лезть в «кубышку»: Казахстан на распутье». «Министры не увольняют ответсеков, чтобы им не подсунули людей со стороны»

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Сетевой Казахстан 27 октября 2020г.

KAZPRAVDA.KZ. «Ряд новых решений по карантину озвучили в Правительстве РК» — Под председательством Премьер-министра РК Аскара МАМИНА прошло селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК О принимаемых мерах по обеспечению готовности ко второй волне коронавирусной инфекции доложили министры здравоохранения Алексей ЦОЙ, внутренних дел — Ерлан ТУРГУМБАЕВ, информации и общественного развития — Аида БАЛАЕВА, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Киарбек УСКЕНБАЕВ, а также акимы Павлодарской области Абылкаир СКАКОВ и Карагандинской области — Женис КАСЫМБЕК.

МАМИН

AZATTYQ.ORG. «Почему Казахстан принял Декларацию о суверенитете позже других 13 республик?» — 25 октября 1990 года Казахская ССР объявила о своем суверенитете, приняв соответствующую декларацию предпоследней из союзных республик. После Казахстана такую декларацию принял Кыргызстан. Политический процесс начала 1990-х годов, названный «парадом суверенитетов», завершился через год развалом СССР.

«358 тенге в час. Люди с инвалидностью жалуются на сбои с выдачей зарплат их помощникам» — В Атырауской области инвалиды первой группы утверждают, что их индивидуальным помощникам, услуги которых финансирует государство, не выплачивают зарплаты или выдают их неполностью. В фонде, ответственном за эти выплаты, обвинения отвергают, заявляя, что люди «завышают» количество отработанных часов.

NOVGAZ.COM. Олжас СУЛЕЙМЕНОВ – «О времени упущенных возможностей» — До конца 1989 года мы ждали – успеет ли Правительство «рассмотреть вопрос о закрытии полигона». Но решения Правительства ни в том году, ни в следующем так и не состоялось. Но зато испытаний больше не было. И это воспринималось нами и не только нами как успех, пусть промежуточный, но успех антиядерного Движения. Мы получали много звонков и писем от наших партнеров из-за рубежа с поздравлениями, словами поддержки. Прекращение взрывов мы уже оценивали и как первый успех взаимодействия народной дипломатии и парламентской. Эта модель впервые начала проявляться во внутренней политике нашего государства благодаря активности Движения. И мы начинали надеяться, что ей можно придать постоянный характер, тогда за ней начинало брезжить, угадываться желаемое нами будущее страны.

«Ну что, сынку, помогли тебе твои русские?» «Ну что, сынку, помогли тебе твои русские?»
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IACENTR.RU. «Больше брать в долг или лезть в «кубышку»: Казахстан на распутье» — Казахстан уменьшает госдолг за счет Нацфонда, но способности нефтяной «кубышки» залатывать дыры в бюджете снижаются. Сентябрьское выступление лидера партии «Ак жол» Азата ПЕРУАШЕВА, заявившего, что каждый гражданин Казахстана, от новорожденных до стариков, должен иностранным кредиторам около $9 тысяч, вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Экономический блок казахстанского правительства опроверг данные, приведенные мажилисменом, и выводы, сделанные им же, попутно заявив, что внешний долг страны снижается. И это действительно так. Однако вся дискуссия напомнила о том, что фактически это снижение приводит к уменьшению запасов Национального фонда Казахстана.

Артур СУЛЕЙМАНОВ – «Как бытовая ссора может перерасти в протест? Кейс Казахстана» — Анализ социальных конфликтов и протестов в Казахстане за последние тридцать с лишним лет позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, преимущественно резонансные конфликтные ситуации возникают на юге республики, которые из бытовой ссоры стихийно перерастают в межнациональное (межэтническое) сопротивление со всеми вытекающими последствиями (националистические протесты, требования, погромы, вооружённые столкновения). Опасность представляет то, что бытовые противоречия на межличностном уровне грозят перерасти в серьёзные межнациональные претензии.

365INFO.KZ. «Министры не увольняют ответсеков, чтобы им не подсунули людей со стороны» — Данияр АШИМБАЕВ — Должность ответсеков была введена в 2007 году, а их статус прописан в конституционном законе о правительстве. Есть масса вопросов, которые юридически закреплены за ответсеками. Убрать их механически, не меняя закона, нельзя. Мы понимаем, что ответсеки — это люди из президентской номенклатуры, то есть назначаемые главой государства. То есть люди это не простые. Механически уволить указанное количество достаточно проблематично — желательно большинству гарантировать трудоустройство.

«Выборы в Мажилис как знак политических перемен в Казахстане» — Накануне парламентских выборов эксперты обсудили общественно-политические процессы в Казахстане на площадке института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Нурсултана Назарбаева. Напомним, выборы в мажилис состоятся в 10 января 2021 года. Это первые выборы в законодательные органы страны с момента транзита власти в марте 2019 года. Директор ИМЭП Ержан САЛТЫБАЕВ говорит, что они должны окончательно оформить новый политический расклад.

CAMONITOR.KZ. «Появится ли Димаш Кудайберген в предвыборном списке «Нур Отана»?» — Перезагрузка партии, трансформация, праймериз – все это, конечно, хорошо, но способно ли обеспечить нужный результат на предстоящих парламентских выборах? А ведь «Нур Отану» нужно не просто победить, но и получить конституционное большинство, или более двух третей депутатских мандатов. Причем добиться этого желательно относительно честным путем, чтобы не раздражать лишний раз и не провоцировать на протесты граждан страны, и без того недовольных той ситуацией, в которую их загнали пандемия и вызванный ею карантинный режим.

Надо ли подчистить «черные списки» банков? Надо ли подчистить «черные списки» банков?
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MATRITCA.KZ. Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Кто есть на старте предвыборной гонки» — Согласно утвержденным Центризбиркомом РК календарным планам к 10 ноября действующие партии должны в принципе определиться относительно своего участия в предстоящих парламентских и местных выборах, а затем уже выдвигать и подавать на регистрацию свои партийные списки. По первому вопросу все партии, за исключением Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), в той или иной форме уже выразили намерение участвовать в выборах. Социал-демократы же обещают озвучить в ближайшее время «общее партийное решение» по этому поводу.

Каиргали КонеевEXCLUSIVE.KZ. «В Минздраве идет зачистка мест для «родных человечков»?» — В системе здравоохранения идет «чистка», но «если БИРТАНОВ привлекал людей из АО «Национальный медицинский холдинг», то Цой делает почти то же самое – приводит их из Медицинского центра управделами Президента. Увы, в последние годы в минздраве РК из-за того, что оно было закрытым от общественного глаза учреждением, произошла отрицательная селекция кадров. Профессионалы ушли. Из-за отсутствия принципа меритократии в настоящий момент здесь ощущается кадровый голод, несмотря на то, что все вакансии заняты», — считает Каиргали КОНЕЕВ, кандидат медицинских наук.

AZATTYQRUHY.KZ. «Коррупционное дно «СК-Фармации». Вердикт Антикора» — Этим летом небезызвестную «СК-Фармацию» не ругал только ленивый. Впрочем, единого оператора критиковали и до пандемии. Причин предостаточно: постоянные скандалы, задержания, расследования и где-то в конце этих разбирательств маячит людская проблема – отсутствие лекарств. На этот раз организация снова угодила в опалу. Прежнее руководство в лице Берика ШАРИПА – на визитах у следователей, а новое в лице Ерхата ИСКАЛИЕВА – под пристальным вниманием Агентства по противодействию коррупции, которое составило подробный анализ коррупционных рисков в компании.

TIME.KZ. «Переходный период» — Лишатся ли алматинцы коммунальных услуг на время реконструкции ТЭЦ-2? Не лишатся ли тепла и горячей воды во время перевода станции на газ? Ведь по самым оптимистичным подсчетам, проект будет реализовываться в течение пяти лет. Куда девать технические отходы? Об этом и не только мы поговорили с управляющим директором по развитию и трансформации АО “Алматинские электрические станции” Сериком КАЛИЕВЫМ — Потребители будут обеспечены теплом и горячей водой во время переходного периода, они даже ничего не заметят, — пообещал управляющий директор.

«Цены на вас нет!» — Министр торговли и интеграции Бахыт СУЛТАНОВ попытался в понедельник развеять самые большие опасения казахстанцев. Больше всего вопросов на брифинге с его участием касалось стоимости в рознице продуктов питания. Министру припомнили его летний прогноз, что цены на социально значимые продовольственные товары перестанут расти, стабилизируются и не превысят до конца года шести процентов. Остается ли он в силе? — Прогноз, конечно, тот же, — смело парировал глава Минторга.

Кому нужны наши органы и голоса? Кому нужны наши органы и голоса?
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«Право ложного требования» — Как почивший в бозе Qazaq Banki выводил активы перед своей ликвидацией, а крайними остались добропорядочные граждане — Я встречалась с председателем ликвидкомиссии, и она сказала: вы знаете, у нас 18 тысяч вкладчиков, которым Qazaq Banki должен, вы будете после них. А когда это будет, неизвестно.

CARAVAN.KZ. «Властями Уральска займутся специалисты по борьбе с коррупцией» — Спецстоянки для автомашин в Казахстане находятся в коммунальной собственности, и они бесплатные. В Уральске пошли по другому пути: здесь содержание специальной автостоянки для акимата оказалось делом обременительным, и он передал ее в доверительное управление частной фирме. Деятельность последней вызвала большой интерес у членов специальной антикоррупционной мониторинговой группы.

«Политики-педофилы, теории заговора о коронавирусе и феминизм: кого больше оскорбил «Борат-2» — США или Казахстан» — 23 октября в мире состоялась премьера широко обсуждаемой и скандальной комедии «Борат-2». Продолжение комедии, в которой Саша Барон КОЭН играет казахстанского журналиста Бората САГДИЕВА, повествует о том, как главный персонаж вновь отправляется в США, для того чтобы презентовать свою дочь вице-президенту США Майклу ПЕНСУ.

Тогжан КожалиеваBETTER.KZ. «Тогжан Кожалиева – голос рефлексирующего самомнения?» — В повествовании госпожи КОЖАЛИЕВОЙ, которым она поделилась в «Фейсбуке», можно выделить элиту, образованный класс и черный народ. Черным народом, который погряз в жизненных неурядицах и безденежье, Тогжан восхищается, а элиту и средний класс (для упрощения будем использовать такое определение) стыдит за …рабскую психологию. Пост у нее довольно сумбурный, но рабская психология образованного класса вроде как объясняется тем, что ему есть чего терять, а потому «креаклиат» трусит.

EXPRESSK.KZ. «Что происходит на казахстанском рынке труда? Кто сможет расшифровать парадоксы официальной статистики?» — Многие вакансии на официальных сайтах трудоустройства, что называется, «от лукавого». Понятно, что на работодателя давят: создавай рабочие места! Ему это не всегда выгодно, и возникают квазивакансии, лишь бы отвязались: «Ищу летающего супермена на полный рабочий день, зарплата от 40 тысяч тенге». Как результат: статистическая картина рынка такова, что сам черт ногу сломит, пытаясь в ней разобраться. Во всяком случае, вопросов она порождает больше, чем дает ответов.

Чем Трамп и Лукашенко любы казакам? Чем Трамп и Лукашенко любы казакам?
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NP.KZ. «Антисемейные ценности» — Родители в РК собирают подписи против законопроекта о так называемом домашнем насилии (не путать с Законом РК “О профилактике бытового насилия от 4 декабря 2009 года”, который в основном касается отношений между супругами и другими членами семьи). Новый законопроект касается исключительно отношений “отцов и детей”. Казахстанцы переживают, что под благовидным предлогом защиты прав ребенка государственные органы станут вмешиваться в дела семьи. Кроме того, как это происходит в странах Запада, по сигналу любого третьего лица без судебного расследования представители госорганов смогут по своему субъективному усмотрению отлучать ребенка от семьи, а то и без суда и следствия лишать родителей их родительских прав. Законопроект, включающий в себя эти вопросы, находится сейчас на обсуждении в Мажилисе РК. Ожидать ли казахстанским родителям репрессий?

TENGRINEWS.KZ. «Здесь дом стоит дешевле «Айфона», а зарплата — 38 тысяч. Жизнь на краю Казахстана» — В этом месте заканчивается Казахстан. И это не образное выражение. Здесь действительно рукой подать до границы с Россией. На краю поселка стоит дом. В доме этом живет мать-одиночка, воспитывающая троих детей. Но поселились они здесь совсем недавно. Приехали из соседнего села, которое называется Образец. Так уж получилось, что лично для них Образец перестал быть образцом. Поселок Каракога (Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева). Здесь проходит трасса, ведущая в российский город Омск. Но нас интересует не весь поселок, а один маленький деревянный домик, стоящий на улице Конституции Казахстана.

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