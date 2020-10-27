«Почему Казахстан принял Декларацию о суверенитете позже других 13 республик?». «Больше брать в долг или лезть в «кубышку»: Казахстан на распутье». «Министры не увольняют ответсеков, чтобы им не подсунули людей со стороны»

Сетевой Казахстан 27 октября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Ряд новых решений по карантину озвучили в Правительстве РК» — Под председательством Премьер-министра РК Аскара МАМИНА прошло селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК О принимаемых мерах по обеспечению готовности ко второй волне коронавирусной инфекции доложили министры здравоохранения Алексей ЦОЙ, внутренних дел — Ерлан ТУРГУМБАЕВ, информации и общественного развития — Аида БАЛАЕВА, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Киарбек УСКЕНБАЕВ, а также акимы Павлодарской области Абылкаир СКАКОВ и Карагандинской области — Женис КАСЫМБЕК.

AZATTYQ . ORG . «Почему Казахстан принял Декларацию о суверенитете позже других 13 республик?» — 25 октября 1990 года Казахская ССР объявила о своем суверенитете, приняв соответствующую декларацию предпоследней из союзных республик. После Казахстана такую декларацию принял Кыргызстан. Политический процесс начала 1990-х годов, названный «парадом суверенитетов», завершился через год развалом СССР.

«358 тенге в час. Люди с инвалидностью жалуются на сбои с выдачей зарплат их помощникам» — В Атырауской области инвалиды первой группы утверждают, что их индивидуальным помощникам, услуги которых финансирует государство, не выплачивают зарплаты или выдают их неполностью. В фонде, ответственном за эти выплаты, обвинения отвергают, заявляя, что люди «завышают» количество отработанных часов.

NOVGAZ.COM . Олжас СУЛЕЙМЕНОВ – «О времени упущенных возможностей» — До конца 1989 года мы ждали – успеет ли Правительство «рассмотреть вопрос о закрытии полигона». Но решения Правительства ни в том году, ни в следующем так и не состоялось. Но зато испытаний больше не было. И это воспринималось нами и не только нами как успех, пусть промежуточный, но успех антиядерного Движения. Мы получали много звонков и писем от наших партнеров из-за рубежа с поздравлениями, словами поддержки. Прекращение взрывов мы уже оценивали и как первый успех взаимодействия народной дипломатии и парламентской. Эта модель впервые начала проявляться во внутренней политике нашего государства благодаря активности Движения. И мы начинали надеяться, что ей можно придать постоянный характер, тогда за ней начинало брезжить, угадываться желаемое нами будущее страны.

IA — CENTR . RU . «Больше брать в долг или лезть в «кубышку»: Казахстан на распутье» — Казахстан уменьшает госдолг за счет Нацфонда, но способности нефтяной «кубышки» залатывать дыры в бюджете снижаются. Сентябрьское выступление лидера партии «Ак жол» Азата ПЕРУАШЕВА, заявившего, что каждый гражданин Казахстана, от новорожденных до стариков, должен иностранным кредиторам около $9 тысяч, вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Экономический блок казахстанского правительства опроверг данные, приведенные мажилисменом, и выводы, сделанные им же, попутно заявив, что внешний долг страны снижается. И это действительно так. Однако вся дискуссия напомнила о том, что фактически это снижение приводит к уменьшению запасов Национального фонда Казахстана.

Артур СУЛЕЙМАНОВ – «Как бытовая ссора может перерасти в протест? Кейс Казахстана» — Анализ социальных конфликтов и протестов в Казахстане за последние тридцать с лишним лет позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, преимущественно резонансные конфликтные ситуации возникают на юге республики, которые из бытовой ссоры стихийно перерастают в межнациональное (межэтническое) сопротивление со всеми вытекающими последствиями (националистические протесты, требования, погромы, вооружённые столкновения). Опасность представляет то, что бытовые противоречия на межличностном уровне грозят перерасти в серьёзные межнациональные претензии.

365 INFO . KZ . «Министры не увольняют ответсеков, чтобы им не подсунули людей со стороны» — Данияр АШИМБАЕВ — Должность ответсеков была введена в 2007 году, а их статус прописан в конституционном законе о правительстве. Есть масса вопросов, которые юридически закреплены за ответсеками. Убрать их механически, не меняя закона, нельзя. Мы понимаем, что ответсеки — это люди из президентской номенклатуры, то есть назначаемые главой государства. То есть люди это не простые. Механически уволить указанное количество достаточно проблематично — желательно большинству гарантировать трудоустройство.

«Выборы в Мажилис как знак политических перемен в Казахстане» — Накануне парламентских выборов эксперты обсудили общественно-политические процессы в Казахстане на площадке института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Нурсултана Назарбаева. Напомним, выборы в мажилис состоятся в 10 января 2021 года. Это первые выборы в законодательные органы страны с момента транзита власти в марте 2019 года. Директор ИМЭП Ержан САЛТЫБАЕВ говорит, что они должны окончательно оформить новый политический расклад.

CAMONITOR . KZ . «Появится ли Димаш Кудайберген в предвыборном списке «Нур Отана»?» — Перезагрузка партии, трансформация, праймериз – все это, конечно, хорошо, но способно ли обеспечить нужный результат на предстоящих парламентских выборах? А ведь «Нур Отану» нужно не просто победить, но и получить конституционное большинство, или более двух третей депутатских мандатов. Причем добиться этого желательно относительно честным путем, чтобы не раздражать лишний раз и не провоцировать на протесты граждан страны, и без того недовольных той ситуацией, в которую их загнали пандемия и вызванный ею карантинный режим.

MATRITCA . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Кто есть на старте предвыборной гонки» — Согласно утвержденным Центризбиркомом РК календарным планам к 10 ноября действующие партии должны в принципе определиться относительно своего участия в предстоящих парламентских и местных выборах, а затем уже выдвигать и подавать на регистрацию свои партийные списки. По первому вопросу все партии, за исключением Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), в той или иной форме уже выразили намерение участвовать в выборах. Социал-демократы же обещают озвучить в ближайшее время «общее партийное решение» по этому поводу.

EXCLUSIVE . KZ . «В Минздраве идет зачистка мест для «родных человечков»?» — В системе здравоохранения идет «чистка», но «если БИРТАНОВ привлекал людей из АО «Национальный медицинский холдинг», то Цой делает почти то же самое – приводит их из Медицинского центра управделами Президента. Увы, в последние годы в минздраве РК из-за того, что оно было закрытым от общественного глаза учреждением, произошла отрицательная селекция кадров. Профессионалы ушли. Из-за отсутствия принципа меритократии в настоящий момент здесь ощущается кадровый голод, несмотря на то, что все вакансии заняты», — считает Каиргали КОНЕЕВ, кандидат медицинских наук.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Коррупционное дно «СК-Фармации». Вердикт Антикора» — Этим летом небезызвестную «СК-Фармацию» не ругал только ленивый. Впрочем, единого оператора критиковали и до пандемии. Причин предостаточно: постоянные скандалы, задержания, расследования и где-то в конце этих разбирательств маячит людская проблема – отсутствие лекарств. На этот раз организация снова угодила в опалу. Прежнее руководство в лице Берика ШАРИПА – на визитах у следователей, а новое в лице Ерхата ИСКАЛИЕВА – под пристальным вниманием Агентства по противодействию коррупции, которое составило подробный анализ коррупционных рисков в компании.

TIME . KZ . «Переходный период» — Лишатся ли алматинцы коммунальных услуг на время реконструкции ТЭЦ-2? Не лишатся ли тепла и горячей воды во время перевода станции на газ? Ведь по самым оптимистичным подсчетам, проект будет реализовываться в течение пяти лет. Куда девать технические отходы? Об этом и не только мы поговорили с управляющим директором по развитию и трансформации АО “Алматинские электрические станции” Сериком КАЛИЕВЫМ — Потребители будут обеспечены теплом и горячей водой во время переходного периода, они даже ничего не заметят, — пообещал управляющий директор.

«Цены на вас нет!» — Министр торговли и интеграции Бахыт СУЛТАНОВ попытался в понедельник развеять самые большие опасения казахстанцев. Больше всего вопросов на брифинге с его участием касалось стоимости в рознице продуктов питания. Министру припомнили его летний прогноз, что цены на социально значимые продовольственные товары перестанут расти, стабилизируются и не превысят до конца года шести процентов. Остается ли он в силе? — Прогноз, конечно, тот же, — смело парировал глава Минторга.

«Право ложного требования» — Как почивший в бозе Qazaq Banki выводил активы перед своей ликвидацией, а крайними остались добропорядочные граждане — Я встречалась с председателем ликвидкомиссии, и она сказала: вы знаете, у нас 18 тысяч вкладчиков, которым Qazaq Banki должен, вы будете после них. А когда это будет, неизвестно.

CARAVAN . KZ . «Властями Уральска займутся специалисты по борьбе с коррупцией» — Спецстоянки для автомашин в Казахстане находятся в коммунальной собственности, и они бесплатные. В Уральске пошли по другому пути: здесь содержание специальной автостоянки для акимата оказалось делом обременительным, и он передал ее в доверительное управление частной фирме. Деятельность последней вызвала большой интерес у членов специальной антикоррупционной мониторинговой группы.

«Политики-педофилы, теории заговора о коронавирусе и феминизм: кого больше оскорбил «Борат-2» — США или Казахстан» — 23 октября в мире состоялась премьера широко обсуждаемой и скандальной комедии «Борат-2». Продолжение комедии, в которой Саша Барон КОЭН играет казахстанского журналиста Бората САГДИЕВА, повествует о том, как главный персонаж вновь отправляется в США, для того чтобы презентовать свою дочь вице-президенту США Майклу ПЕНСУ.

BETTER . KZ . «Тогжан Кожалиева – голос рефлексирующего самомнения?» — В повествовании госпожи КОЖАЛИЕВОЙ, которым она поделилась в «Фейсбуке», можно выделить элиту, образованный класс и черный народ. Черным народом, который погряз в жизненных неурядицах и безденежье, Тогжан восхищается, а элиту и средний класс (для упрощения будем использовать такое определение) стыдит за …рабскую психологию. Пост у нее довольно сумбурный, но рабская психология образованного класса вроде как объясняется тем, что ему есть чего терять, а потому «креаклиат» трусит.

EXPRESS — K . KZ . «Что происходит на казахстанском рынке труда? Кто сможет расшифровать парадоксы официальной статистики?» — Многие вакансии на официальных сайтах трудоустройства, что называется, «от лукавого». Понятно, что на работодателя давят: создавай рабочие места! Ему это не всегда выгодно, и возникают квазивакансии, лишь бы отвязались: «Ищу летающего супермена на полный рабочий день, зарплата от 40 тысяч тенге». Как результат: статистическая картина рынка такова, что сам черт ногу сломит, пытаясь в ней разобраться. Во всяком случае, вопросов она порождает больше, чем дает ответов.

NP . KZ . «Антисемейные ценности» — Родители в РК собирают подписи против законопроекта о так называемом домашнем насилии (не путать с Законом РК “О профилактике бытового насилия от 4 декабря 2009 года”, который в основном касается отношений между супругами и другими членами семьи). Новый законопроект касается исключительно отношений “отцов и детей”. Казахстанцы переживают, что под благовидным предлогом защиты прав ребенка государственные органы станут вмешиваться в дела семьи. Кроме того, как это происходит в странах Запада, по сигналу любого третьего лица без судебного расследования представители госорганов смогут по своему субъективному усмотрению отлучать ребенка от семьи, а то и без суда и следствия лишать родителей их родительских прав. Законопроект, включающий в себя эти вопросы, находится сейчас на обсуждении в Мажилисе РК. Ожидать ли казахстанским родителям репрессий?

TENGRINEWS . KZ . «Здесь дом стоит дешевле «Айфона», а зарплата — 38 тысяч. Жизнь на краю Казахстана» — В этом месте заканчивается Казахстан. И это не образное выражение. Здесь действительно рукой подать до границы с Россией. На краю поселка стоит дом. В доме этом живет мать-одиночка, воспитывающая троих детей. Но поселились они здесь совсем недавно. Приехали из соседнего села, которое называется Образец. Так уж получилось, что лично для них Образец перестал быть образцом. Поселок Каракога (Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева). Здесь проходит трасса, ведущая в российский город Омск. Но нас интересует не весь поселок, а один маленький деревянный домик, стоящий на улице Конституции Казахстана.

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