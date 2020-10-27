В РК одобрили проект поправок в соглашение с РФ по комплексу «Байтерек» на Байконуре

Нур-Султан. 27 октября. КазТАГ – В Казахстане одобрили проект поправок в соглашение с Россией по комплексу «Байтерек» на космодроме Байконур, передает корреспондент агентства.

«Одобрить прилагаемый проект протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года. Уполномочить министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Мусина Багдата Батырбековича подписать от имени правительства Республики Казахстан протокол (…), разрешив вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера», — говорится в постановлении правительства.

Согласно предложенным поправкам, абзац девятый статьи 3 («В случае увеличения уставного капитала совместного предприятия (СП), стороны сохраняют паритет по количеству акций, который выражается в равном количестве голосующих акций, принадлежащих акционерам от каждой из сторон») соглашения планируется исключить.

«Дополнить соглашение статьей 4-2 следующего содержания: «Статья 4-2. Обязательства СП по бюджетному кредиту конвертируются в уставный капитал СП путем дополнительного размещения простых акций и передачи их казахстанской стороне, выдавшей бюджетный кредит. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» и/или ее организации могут передать казахстанской стороне необходимое для создания космического ракетного комплекса «Байтерек» имущество, находящееся в их собственности и расположенное на объектах комплекса «Байконур». Перечень передаваемого имущества и порядок его передачи утверждаются казахстанско-российской межправительственной комиссией по комплексу «Байконур». Передача и прием имущества осуществляются совместной комиссией, созданной компетентными органами сторон. Передача и прием имущества осуществляются в соответствии с законодательствами государств сторон в области экспортного контроля. Российская сторона имеет право довести свою долю в СП до паритета с казахстанской стороной», — сказано в документе.

Статью 5 соглашения планируют изложить в следующей редакции: «Статья 5. Стороны обеспечивают начало летных испытаний космического ракетного комплекса «Байтерек» с ракетой-носителем среднего класса в 2023 году. Стороны совместно обеспечивают выполнение с космического ракетного комплекса «Байтерек» коммерческих заказов по выведению космических аппаратов на орбиты ракетой-носителем (РН) «Союз-5» и ее возможными модификациями, в количестве не менее двух пусков в год. Российская сторона обеспечивает: осуществление не менее трех испытательных пусков РН «Союз-5» с космического ракетного комплекса «Байтерек» до 2025 года; размещение заказов по выведению с космического ракетного комплекса «Байтерек» космических аппаратов на орбиты РН «Союз-5» и ее возможными модификациями, в количестве не менее двух пусков в год в период с 2025 по 2036 годы. Казахстанская сторона обеспечивает: размещение заказов по выведению с космического ракетного комплекса «Байтерек» космических аппаратов на орбиты РН «Союз-5» и ее возможными модификациями в период с 2025 по 2036 годы в рамках реализации государственных проектов Республики Казахстан».

Сейчас статья 5 гласит: «Стороны обеспечивают начало летных испытаний космического ракетного комплекса «Байтерек» с ракетой-носителем среднего класса в 2022 году».

Ранее депутаты сената Казахстана приняли закон о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» и старт летных испытаний «Байтерек» с ракетой-носителем среднего класса был запланирован на 2022 год.

Согласно протоколу, казахстанская сторона должна была обеспечить финансирование содержания и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М», на базе которого предполагается создание комплекса «Байтерек». На модернизацию «Зенит-М» ориентировочно, Казахстан планировал тратить $233 млн с 2020 года. А российская сторона отвечала за производство ракетоносителя «Союз-5», на что предполагалось выделение около $916 млн.

В августе 2020 года стало известно, что начало летных испытаний комплекса «Байтерек» на Байконыре планируется перенести на 2023 год.