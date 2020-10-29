Военный союз России и Китая уже реален 29.10.2020 16:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 356 0 Востоковед Адиль Каукенов о предложении Путина Поднебесной воевать вместе Похожие материалы: Пункт пропуска Бахты-Покиту открывают для грузоперевозчиков на границе Казахстана и Китая Ракета «Союз-2.1а» установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур Госкомиссия утвердила основной экипаж корабля «Союз МС-17» С Байконура стартовал «сверхбыстрый» пилотируемый корабль «Союз МС-17» с экспедицией на МКС Многовекторность в переводе означает «берем деньги и у России, и у Запада»