«Если в мирные дни мы не можем сохранить единство народа, то это вызов нашему государству». «Нужна «генеральная уборка» IT-систем». «Казахстан как поле битвы: где США и Китай будут выяснять отношения?». «Саботаж или протест?»

Сетевой Казахстан 30 октября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Если в мирные дни мы не можем сохранить единство народа, то это вызов нашему государству» — Под председательством Касым-Жомарта ТОКАЕВА состоялось расширенное заседание коллегии МВД, в ходе которого были рассмотрены итоги деятельности органов внутренних дел за 9 месяцев текущего года и ход исполнения поручений Президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства. Глава государства призвал извлечь уроки из трагических событий, произошедших в текущем году в Кордайском районе и городе Сатпаеве. «Если в мирные дни мы не можем сохранить благополучие, единство нашего народа, то это вызов нашему государству. Межэтническое согласие, стабильность в обществе – наши главные ценности. Люди должны быть спокойны за свою безопасность. Полиция должна доказывать то, что она охраняет правопорядок не на словах, а на деле«, – убежден Касым-Жомарт Токаев.

«Только работая вместе, мы сможем восстановить экономику страны» — Глава государства принял участие в VII Съезде Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»… В завершении своего выступления Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил, что только работая вместе, мы сможем восстановить экономику страны и выйти на новый уровень развития. Президент выразил уверенность, что Национальная палата «Атамекен» и впредь останется престижной структурой, представляющей интересы всего казахстанского бизнес-сообщества.

KAPITAL . KZ . «Багдат Мусин: Нужна «генеральная уборка» IT-систем» — Изменится ли видение «Цифрового Казахстана», какие сложности возникают при развитии электронной торговли и телемедицины, из-за чего происходили сбои в работе eGov.kz, а также что делается для продвижения местного IT-рынка. Об этом и многом другом в интервью рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат МУСИН.

IA — CENTR . RU . «Синьцзян становится проблемой для Казахстана?» — 29 октября управление миграционной службы департамента полиции Алматинской области выдало статус беженца этническому казаху Багашар МАЛИКУЛЫ, сбежавшему из Китая. Буквально неделю назад статус тот же статус получили Кастер МУСАХАНУЛЫ и Мурагер АЛИМУЛЫ, бежавшие из китайского Синьцзяна (СУАР). Однако вся ситуация с беженцами из СУАР все чаще ставит Казахстан в неудобное положение. В октябре 2019 года во время праздничных в Китае дней двое граждан КНР пересекли казахско-китайскую границу, перебравшись из китайского Синьцзяна в Зайсанский район Восточно-Казахстанской области.

365 INFO . KZ . «Казахстан как поле битвы: где США и Китай будут выяснять отношения?» — Востоковед Адиль КАУКЕНОВ считает, что противоречия между США и Китаем, которые обострились во время мировой пандемии, отразятся на странах Центральной Азии и Казахстана. В частности, развитие технологий вынудит государства нашего региона делать выбор в пользу одной из сторон противостояния.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««На этом фоне тенге упадет»: обвал предрекают нацвалюте ведущие финансисты» — Волна коронавируса накрыла Европу. В Германии и Франции вводят повторные локдауны, что повлекло за собой снижение стоимости нефти. На совокупность этих событий мгновенно отреагировали валюты развивающихся стран. На какой отметке завершит непростой для мира 2020 год тенге, выясняли корреспонденты Azattyq Rýhy. Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов 29 октября на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 432,17 тенге, то есть плюс 1,59 тенге за день. Напомним, сентябрь у нас начинался с 420,11 тенге за доллар.

EXCLUSIVE . KZ . «Мамай: «Проведем выборы на площадях»» — Как уже говорилось, предстоящие парламентские выборы власти собираются проводить не только по старому сценарию, но и со старыми игроками. Год назад, когда было инициировано создание Демократической партии Казахстана (ДПК), появилась небольшая надежда на то, что она получит право на легитимное участие в политической борьбе, но этого не случилось. Сегодня мы поговорили с Жанболатом МАМАЕМ о том, как сторонники незарегистрированной Демпартии собираются встретить электоральный сезон.

PLATON . ASIA . «Саботаж или протест?» — Что делать, если вам предлагают выбирать из потенциально лояльных к существующей власти партий, а потом еще все равно сфальсифицируют результаты? У многих напрашивается один ответ – бойкот. Однако бойкоты бывают разные, и как показывает отечественная и международная практика, к каким-либо достойным результатам не приводит. Но выборы есть выборы – можно выбирать не только между партиями, но и между тем, принимать активное участие в избирательном процессе или же также активно протестовать против него.

KAZVEDOMOSTI . KZ . ««Крестные отцы» Мясного союза идут в политику» — Враги утилизационного сбора и их политическая ширма. Или как лоббисты компании «Джон Дир» намерены использовать окно возможностей электорального периода для решения сразу двух генеральных задач. Во-первых, борьбы за импорт в Казахстан зарубежной сельхозтехники, в чем у них имеется собственный интерес. Во-вторых, нападок на руководство Минсельхоза РК в связи с тем, что оно не отменяет мораторий на экспорт живого скота. В последнем случае, «крестные отцы» получили ощутимый финансово-экономический урон.

REZONANS.KZ . Ассоль МИРМАНОВА – «О новых смыслах» — Коммунистическое движение многими людьми воспринимается «ретроградным», устаревшим и не имеющим будущего. Однако, это далеко не так. Во-первых, Казахстан в силу географического расположения не может двигаться без учета форватера крупнейших соседей, которыми являются Китай и Российская Федерация. А в этих странах численность коммунистов больше, чем во всем остальном вместе взятом мире. Поэтому забавно слышать от некоторых казахстанцев утверждения об отсутствии перспективы у коммунистов в Казахстане и, тем более забавно слышать это от так называемых политологов нового поколения. Видимо, уроки географии в школе они пропустили.

AZATTYQ . ORG . ««Обычные дети сюда не поступят». Создают ли «элитные» школы социальное неравенство?» — Около 70 тысяч из почти трех с половиной миллионов казахстанских школьников, или два процента, обучаются в специализированных школах, в которые детей принимают на конкурсной основе. На учеников таких образовательных учреждений, например, Назарбаев Интеллектуальные школ, тратится в шесть раз больше государственных средств, чем на учащихся обычных средних школ. Родители не жалеют денег на то, чтобы их дети могли поступить в такие учебные заведения. Эксперты говорят, что возникающая при поступлении конкуренция создает социальное неравенство.

CARAVAN . KZ . «Накопительная и солидарная пенсии в Казахстане: почему пути назад нет?» — Больше 20 лет назад Казахстан перешел на накопительную пенсионную систему, однако до сегодняшнего дня продолжаются разговоры о возврате к солидарной системе пенсионных выплат. Почему вернуться к прежней модели невозможно? Разберемся в нашем материале.

EXPRESS — K . KZ . ««Ни дорог, ни Интернета». Волонтер, проехавший на велосипеде пять областей РК, поделился впечатлениями» — Волонтер из Алматы Дамир КУШЕЕВ за 24 дня доехал на велосипеде из Алматы в Актобе. Вердикт, который он вынес, неутешителен: «Ни дорог, ни Интернета».

LITER . KZ . «Предприниматель из Темиртау не может доказать, что у него украли внедорожник» — Загадочное исчезновение автомобиля Lexus RX 330, тракторного прицепа и дорогостоящего оборудования (гидромолота и контейнера) произошло в Темиртау. Местный индивидуальный предприниматель Александр ЯКОВЕНКО больше трех лет не может добиться наказания для воров и возмещения материального ущерба, а суды не видят состава правонарушения.

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