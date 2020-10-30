«Ковидные пальцы» рекомендуют включить ученые в число симптомов коронавируса

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Алматы. 30 октября. КазТАГ – Новое исследование показало, что коронавирусная инфекция (КВИ) часто сопровождается распуханием и посинением пальцев ног, сообщает австралийское издание 9News.

«Новое исследование показало, что опухшие посиневшие пальцы ног являются очень частым симптомом у пациентов с COVID-19. Состояние, получившее название «ковидные пальцы», настолько распространено, что исследователи рекомендуют добавить его в критерии определения вируса», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что исследования, проведенные Международной лигой дерматологических обществ и Американской академией дерматологии (AAD), показали, что у пациентов с коронавируом наблюдается воспаление пальцев ног, сходное с обморожением.

«В ходе исследования было изучено 505 случаев заражения коронавирусом, и в 318 из них (63%) пациенты сообщили о таких симптомах. В большинстве случаев симптомы были легкими, и исчезли в течение нескольких недель, однако в некоторых случаях воспаление сохранялось более 150 дней. У 55% пацентов это был единственный симптом коронавируса», — отмечается в публикации.

По информации издания, пораженными могут оказываться пальцы как на ногах, так и на руках. Проявление симптома начинается с покраснения, затем пальцы синеют и опухают. При этом у одних пациентов это не вызывает болевых ощущений, тогда как у других сопровождается образованием волдырей, зудом и болью.

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По информации исследователей, у ряда пациентов симптом «ковидных пальцев» появился прежде, чем ПЦР-тест подтвердил заражение коронавирусом.

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