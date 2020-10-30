Услуги в сфере операций с недвижимостью достигли почти триллиона тенге за полугодие

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Почти 80% всего объёма услуг сконцентрировано в двух ключевых мегаполисах РК

Объём услуг в сфере операций с недвижимым имуществом за первое полугодие составил рекордные 936,9 млрд тг — сразу на 73,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (ИФО — 177,8%).

Это самый большой годовой рост по всем сегментам сферы услуг и один из самых значительных показателей в денежном выражении.

Рост в секторе обусловлен увеличением показателей в сегменте услуг по аренде, субаренде и эксплуатации арендуемой недвижимости: сразу в 3,3 раза, до 225,4 млрд тг.

В заметном плюсе и сегмент управления недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе: также более чем втрое, до 163,6 млрд тг.

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При этом наибольший объём услуг в секторе операций с недвижимым имуществом в целом приходится на аренду и управление собственной недвижимостью: 497,6 млрд тг — на 35,3% больше по сравнению с прошлым годом.

Среди регионов РК почти 80% от всего объёма услуг в сфере операций с недвижимым имуществом приходится на два мегаполиса: Нур-Султан (377,8 млрд тг, рост за год — в 2,8 раза в денежном выражении) и Алматы (365,7 млрд тг, плюс 72,8%). Следом идёт Карагандинская область с объёмом 38,5 млрд тг (+24,5%).

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Информация предоставлена Finprom.kz

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