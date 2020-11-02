Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Прогноз погоды на ноябрь представили синоптики Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ноябрь – первый месяц сезона предзимья. От октября к ноябрю происходит значительное понижение температуры воздуха. По многолетним данным на большей части территории республики она понижается на 7-10 градусов Цельсия, а на крайнем северо-востоке на 12-14 градусов. Средняя месячная температура воздуха остается положительной лишь в южных окраинах +1+6, а на остальной территории она уже отрицательная: в северных областях -6-9, на крайнем востоке -11-14, на остальной территории 0-5», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на ноябрь.

Месячное количество осадков уменьшается на севере республики, а также в горных и предгорных районах востока и юго-востока, а на остальной территории, наоборот, увеличивается. Осадки (преимущественно снег), порывистый ветер с метелью, гололед, туман ожидаются часто в течение месяца.

«В начале ноября в северной половине и в центре РК, затем на востоке ожидаются осадки (дождь, снег) и постепенное понижение температуры воздуха ночью до -3-11, днем до -5+3. Затем во второй половине первой декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -6+2,днем до +3+8, в конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до -5-13, днем до 0-8. На западе и юго-западе страны ожидаются дожди и повышение температуры воздуха днем до +13+22. Осадки (дождь, снег) и понижение температуры воздуха предполагается в конце первой декады ночью до -5-10, на юго-западе до -3, днем до -3+5», — сказано в сообщении.

На юге и юго-востоке республики осадки ожидаются в конце первой и во второй половине декад.

«В первой половине первой декады воздух прогреется днем до +10+18, в середине и конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до -5+3, на юго-востоке до -10, днем до +3+10, в горных районах Алматинской области до 0. Самые холодные дни в северной половине республики прогнозируются в конце второй и третьей декадах, столбики термометров опустятся в ночные часы до -10-20, на крайнем севере до -22-27, днем до -5-18. В южной половине страны значительное понижение ожидается также в третьей декаде- ночью температура воздуха понизится до -5-12, днем до-1+5. Самые теплые дни предполагаются в середине первой декады, температура воздуха будет достигать отметки +5+12, а на юге страны в конце первой декады – +12+20», — добавили в «Казгидромете».

В течение месяца ожидается частая смена теплых и морозных дней, особенно в северной половине страны. Таким образом, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около нормы, в северо-западной половине страны – выше нормы на 1 градус Цельсия, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока – ниже нормы на 1 градус.

«Ноябрь ожидается осадочным, лишь в юго-западной половине республики количество осадков прогнозируется меньше нормы. В ноябре появляется и устанавливается снежный покров. По многолетним данным средняя дата установления снежного покрова приходится: в северных и восточных регионах – на конец первой декады и середину ноября, в центральной части Казахстана – на вторую половину ноября, на западе и юго-востоке страны – на конец ноября и первую половину декабря, на юге и юго-западе республики еще позднее – на третью декаду декабря», — уточнили синоптики, отметив, что прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем уточняется прогнозами погоды на декаду.