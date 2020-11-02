Нур-Султан. 2 ноября. КазТАГ – Погода без осадков в ближайшие дни ожидается лишь на востоке и юго-востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие трое суток территория Казахстана будет находиться под влиянием антициклона из районов восточной Европы. С его приходом ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на востоке и юго-востоке», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 3-5 ноября.

В начале периода на севере страны пройдут осадки в виде дождя и снега.

«На севере и юге страны усилится ветер, в ночные и утренние часы местами ожидаются туман, гололед», — добавили синоптики.