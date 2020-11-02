Титаник ЕНПФ, с президентским айсбергом на траверсе

Администрация неосторожно приоткрыла ящик проблем, из которого теперь много чего посыплется…

Чрезвычайно поучительная история еще только разворачивается вокруг накопительной пенсионной системы Казахстана. Развивая, для завязки, вынесенный нами в заголовок образ, продолжим: Единый накопительный пенсионный фонд, «водоизмещением» уже почти двенадцать с половиной триллионов тенге, набранных за более чем два десятилетия плавания по финансовым волнам, напоролся на айсберг, приплывший прямо из… Администрации президента. И, как полагается, спасательных шлюпок на судне на всех не заготовлено, поэтому в них без паники, но и без промедления, аккуратно рассядутся только пассажиры… а вот здесь пойдет отличие от исторического аналога, — пассажиры исключительно первого и, частично, второго классов. Народу же попроще – с третьей палубы и ниже, — тому выпала судьба остаться, впрочем, тоже не утонуть. Потому что ЕНПФ-Титаник на дно, точно, не пойдет, хотя пробоину получит столь заметную, что ход если и сохранит, то сильно урезанный. Вопрос о прежнем порте назначения придется пересматривать и, не исключено, дальше команде предстоит бороться просто за то, чтобы оставаться на плаву.

И еще, тоже для завязки, отличие нашей аналогии от исторической: вообще-то айсберг, прямо с поднятым на верхушке президентским штандартом, обозначился по курсу плавания еще год назад, времени для совершения маневра уклонения или приготовления к пересечению было много. И попыток уклонений, как и оттяжек во времени тоже было достаточно. Настолько, что как раз айсберг потерял большую часть таранящей массы, а остаток был зашлифован для самого мягкого соприкосновения. Тем не менее, даже такое соприкосновение, — а оно определено на начало следующего года, не просто образует крупную пробоину в ЕНПФ. Соприкосновение потрясет всю конструкцию накопительной системы, из прежде относительно устойчивой она «поплывет» сама и заставит команду, даже после того, как удастся заделать первоначальную брешь, не раз еще устраивать авралы по возведению дополнительных переборок, подпорок и защитных стенок. Возможно – теперь до конца плавания.

Казахстан — рыночный полигон

Перейдем теперь к расшифровке нашей аналогии, но сначала, тоже для завязки, еще немного насчет поучительности. Вообще, тот факт, что именно Казахстан оказался полигоном для проведения самых радикальных рыночных экспериментов, он сам по себе чрезвычайно показателен. У нас прошла самая первая в СНГ и самая «образцовая» реформа ЖКХ, мы опередили даже Чубайса в устройстве рынка электроэнергии, мы раньше и дальше всех продвинулись в «многовекторной» передаче нефтедобывающих и горно-металлургических комплексов иностранным инвесторам и много чего еще. Включая начатую еще в 1997 году, с подачи Всемирного банка, эпопею с заменой советской еще солидарной пенсионной системы на индивидуально-накопительную.

Почему именно мы стали таким полигоном, и какую роль в этом сыграло номадическое прошлое, тоже заслуживающий анализа вопрос. В любом случае, как раз вот такое наше либерально-реформаторское лидерство и привело нас, самых первых, к накоплению наибольших проблем именно по линиям самого рьяного реформирования. А наиболее выпукло накопление проблем и очевидная необходимости корректировки курса обозначились как раз по линии накопительной пенсионной системы. Что и вылилось в поручение правительству, совместно с Национальным банком, провести серьезную работу по повышению эффективности пенсионной системы, озвученное в президентском Послании народу еще 2 сентября прошлого года. И там же были указаны два направления этой «серьезной работы»: проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих накоплений, например, для покупки жилья или получения образования и изучить вопрос консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда и введения одного социального платежа. Все это мы и назвали «айсбергом», столкновение с которым сулило накопительной пенсионной системе, заодно со страховой медициной, концептуальное потрясение.

Разворот по курсу

В самом деле, выплаты из накопительной системы еще по ходу трудовой деятельности вкладчиков – это, как минимум, замена прежней концепции пенсионного обеспечения и необходимость формулирования новой, как в идеологическом, так и, если на то пошло, в чисто арифметическом смыслах.

Что же касается консолидации внебюджетного социального обеспечения, то это еще более революционная постановка задачи. Ведь речь идет об объединении запущенного более двух десятилетий назад пенсионного накопительства с реализуемым последние два-три года переводом здравоохранения на страховой формат. Само собой, страховая медицина внедряется с той же внешней подачи и с той же идеологической подоплекой замены советского еще солидарного принципа на индивидуально-накопительный. И, само собой, реформа идет отнюдь не триумфально. А в таком контексте это еще очень большой вопрос, что даст объединение во времени, в идеологии и в арифметике двух образцово-либеральных в задумке, но крайне проблемных в исполнении попыток перейти от коллективизма к индивидуализму сразу и в пенсионном обеспечении и в здравоохранении. Объединять здесь пришлось бы не достижения и улучшения, а проблемы и сомнения, результатом же не мог не стать пересмотр всей концепции.

Сидишь на ящике Пандоры – не шевелись!

И главе государства это, конечно, сразу должно было быть понятно, но чем же он тогда руководствовался?

Мы, например, тоже не раз публиковали тексты с предложениями объединить фонды и разрешить вкладчикам использовать часть накоплений, и, наверное, это тоже как-то отозвалось. Хотя у нас суть не в этом, а в инвестировании накоплений в экономику, и распределении через накопительные счета части транша в бюджет из Национального фонда. А вот так, кусочками – мы тоже против.

И все же, ведь были у главы государства свои резоны, чтобы устроить такую встряску налаженному, казалось бы, пенсионному накопительству. Скорее всего, это поиск уже каких-то собственных «прорывных» инициатив, в сторону оправдания ожиданий населения. Постоянно подчеркиваемая верность курсу Елбасы, это само собой, но нужно ведь формировать и собственный лидерский образ, куда-то вести, как-то оправдывать надежды. И, конечно же, в АП искали, ищут и будут искать что-то такое, что могло бы попасть на то, что более всего ждут люди.

И вот, что называется, нашли: Администрация неосторожно приоткрыла ящик проблем, из которого теперь много чего посыплется…

Еще бы, ведь исполни правительство и Национальный банк президентские поручения – на айсберг концептуального реформирования налетел бы не только ЕНПФ, но и фонд ОСМС (обязательного социального медицинского страхования), заодно с еще одним внебюджетным плавсредством — Фондом социальной защиты.

И тогда правительство само пошло в атаку на президентский «айсберг» — созданная рабочая группа представила в АП два вывода: фонды объединить ну никак не получается, что же касается разрешения на использование накоплений, то под него, исходя из соображений достаточности для будущих пенсий, можно подвести всего один процент вкладчиков, не более.

Где капитан, а где рулевые

Ну что же, президентская власть в Казахстане возвышается, конечно, над всеми другими, но сама зависит от находящегося под ней правительства и всего квазигоссектора, особенно финансового, еще больше, чем те от нее. Поэтому отказ от объединения фондов в АП приняли по умолчанию, а вот насчет использования накоплений была проявлена твердость – распущенную было рабочую группу заставили собраться вновь и дать более массовый результат. Каковой и был оглашен в президентском Послании 1 сентября этого года: уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям.

А 700 тысяч – это уже не один, а примерно 7 процентов от общего числа накопительных счетов ЕНПФ. Вернее, собственно вкладчиков, подведенных под право использования, примерно 570 тысяч, то есть менее 6%, остальные – это уже состоявшиеся пенсионеры. Охват, конечно, не всенародный, но все же заметный. А каким же образом правительство смогло хотя бы так расширить круг попадающих под президентский подарок трудящимся? Ответ на этот вопрос как раз и иллюстрирует наш тезис о сокрушительном для ЕНПФ, даже в таком «выглаженном» виде, столкновении с президентским поручением.

Марафон длиною в жизнь — легкий и … непосильный

Итак, правительством составлена пошаговая, — на каждый год возраста работника, таблица достаточности, шагая по ступенькам которой будущий пенсионер сможет накопить ту самую, достаточную сумму. Соответственно, все накапливаемое сверх того работник сможет использовать в указанных президентом направлениях, — в любой год появления таких излишков.

Финальный порог достаточности – 5,6 миллиона тенге, это именно те деньги, которых, по расчетам Министерства труда и социального обеспечения, будет достаточно для выплаты уходящему на покой вкладчику прожиточного минимума до 82-летнего возраста. Такой минимум, кстати, у нас на этот год 32668 тенге, это где-то 76 долларов. Цены у нас – мировые, стоимость жизни в Казахстане – ненамного меньше европейской и можно ли даже минимально просуществовать на такие деньги – большой вопрос. Но мы сейчас не об этом, нам важно подчеркнуть, что предпенсионный порог достаточности правительство, ради хоть какого-то распространения президентской инициативы хоть на какое-то количество вкладчиков, установило отнюдь не высокий. Можно даже сказать – крайне низкий.

И примерно те же низенькие порожки определены для каждого возраста. Так, для работника 20 лет отроду на переходе к 21-летию ступенька между порогами достаточности равна лишь 75 тысячам тенге, и для ее преодоления достаточности показывать легальную зарплату всего порядка 60 тысяч тенге, или примерно 140 долларов. Для 30-летнего работника для преодоления следующего порога достаточно легального заработка 65 тысяч, для 40-летнего хватит 85 тысяч, 50-летнему достаточно получать через бухгалтерию 90 тысяч, а на подходе в 60 годам хватит зарплаты в 100 тысяч тенге. Которой, между нами говоря, не хватит и бездетному одиночке.

Если сравнивать с марафонской дистанцией длиной во всю трудовую жизнь, то всякому стартовавшему на ней отзывчивое к президентской инициативе правительство установило такие щадящие нормативы, что достаточно даже не бежать хотя бы трусцой, а просто переставлять ноги, сверяясь с ежегодным минимальным графиком. Но … под преодоление даже таких сверх облегченных нормативов подпадает всего лишь один из каждых 17 будущих пенсионеров.

Удар, еще удар

С точки зрения охвата – даже такой супер-облегченный норматив сокрушительно недостаточен. Но еще более он сокрушителен по той финансовой пробоине, которую небольшое число состоятельных вкладчиков способно сотворить в ЕНПФ. Единовременно, по уже объявленным расчетам, под право использования накоплений подпадают 2,2 триллиона тенге, и это примерно 18% от всего накопленного.

Причем можно не сомневаться, что правообладатели, как только такая возможность будет узаконена, постараются вытащить все «излишки». Порукой тому число добровольных накопительных счетов, их ровно 0,48% от обязательных, система держится отнюдь не на вере в нее.

Итак, где-нибудь за полгода-год после того, как поправки в пенсионный закон вступят в действие, ЕНПФ потеряет два с лишним триллиона тенге накоплений. При том, что годовое поступление взносов – менее триллиона. Так мало того, эта же небольшая часть вкладчиков сможет успешно опустошать активы ЕНПФ уже в регулярном режиме, — ежегодно забирая все набегающее сверх порогов достаточности. Сколько будет терять ЕНПФ на этом – расчеты не приводятся, но поскольку основное пополнение ЕНПФ идет как раз от небольшого количества самых высокооплачиваемых участников, потери будут ощутимыми. По приблизительным прикидкам, вкладчики смогут вытаскивать от 200 до 300 миллиардов тенге ежегодно.

Нет, одна большая разовая и серия ежегодных пробоин ЕНПФ на дно не пустят, даже перехода от накопительного в расходный режим не случится, но прежний бойкий накопительный ход наш «Титаник», точно, поубавит.

Причем авральная утечка активов – это не главная опасность. Президентское нововведение выводит из спокойствия всю систему. Куда-то надо будет девать недовольство запертых в ЕНПФ 94% не дотягивающих до порогов достаточности вкладчиков. А «отплывшие» с частью своих денег счастливцы, как только забудется удовольствие от первоначального вызволения кровных, смогут задавать уже концептуальные вопросы.

Не тронь – посыплется!

Вопросов же на засыпку – масса.

В самом деле, коль скоро само же государство узаконило пороги достаточности накоплений, то почему оно обязывает бухгалтерии высчитывать все те же 10% заработков? Не лучше ли просто прекращать вычеты после достижения этой самой достаточности? Или, если уж отчисление взносов продолжается, по какому праву государство определяет, на что вкладчик только и может использовать «сверх накопления»? А если человек накопил сверх порога достаточности, но ему не нужна ни ипотека, ни лечение зубов, ни страхование — почему он сам не вправе распоряжаться своими деньгами?

Опять-таки, большие вопросы возникают по рынку жилья или тех же медицинских и страховых услуг, куда вдруг хлынут триллионы и миллиарды выводимых из ЕНПФ денег – тут и лоббирование интересов застройщиков, и навязывание не нужных услуг, и перекосы в ценообразовании. И, наконец, что делать с тем, что конечной целью вызволение денег из ЕНПФ будет, что уж тут секретничать, обналичивание. Тогда как вся наличная денежная масса в Казахстане на сегодня всего 2,9 триллиона тенге, — и что тогда будет с инфляцией?

Сугубо либеральная поначалу затея с пенсионным накопительством оборачивается, особенно после неосторожного президентского вмешательства, таким внерыночным и внеправовым администрированием, что правительству не позавидуешь.

Чего стоит одна только идея «портфельного» инвестирования в условиях «плавающего» курса местной валюты и объективного отсутствия в Казахстане фондового рынка, как такового. ЕНПФ буквально паразитирует на бюджете, и эта тема обязательно будет всплывать еще и еще.

И последнее: все вкладчики хором могут задать вопрос, а причем здесь вообще пороги достаточности? Напомним, что по задумке Всемирного банка, накопительная система должна была полностью, с добавлением лишь не привязанной даже к прожиточному минимуму небольшой базовой выплаты, заменить солидарную. Но этого не получилось и близко. Ныне выплаты из ЕНПФ, даром что их получает меньшая часть выходящих на пенсию, составляют менее 9 процентов от все той же солидарной пенсии, выплачиваемой по-прежнему всем и из бюджета. Пока все состоявшиеся пенсионеры имели трудовой стаж и до 1998 года, поэтому их солидарная пенсия состоит из двух частей: той самой небольшой базовой выплаты и собственно солидарной части, высчитываемой от предпенсионного заработка. В сумме получается немного, тем не менее даже минимальную величину солидарной части правительству приходится устанавливать несколько больше прожиточного минимума, — куда деваться. И то же самое, — поддерживать базовую выплату хотя бы на уровне прожиточного минимума, государству придется и после 2030 и 2040 годов, поскольку перспектив охватить накопительством в его нынешнем виде все население – никаких. Недаром Министерством труда и соцзащиты уже объявлено намерение к 2028 году установить государственную базовую пенсию в размере прожиточного минимума.

Соответственно, и сейчас, и сколь угодно вперед гарантии минимальной достаточности как были, так и останутся за бюджетом, а вовсе не за ЕНПФ. Поэтому правы будут те, кто станет утверждать, что накопительная часть вся должна быть добровольной и вкладчики должны иметь право распоряжаться всеми своими накоплениями. А уже забота государства – сделать для них выгодным копить, а не тратить.

Одним словом, вот он ЕНПФ, вот оно оглашенное президентом решение и вот он готовящийся к новому году законопроект. И как-то это все столкнется…

Лавировали корабли, лавировали, да и … вылавировали

Впрочем, сокрушительного столкновения может и не случиться. Вот увидите, правительство с парламентом что-нибудь придумают, чтобы не торопиться с вводом в действие поправок, разрешающих использование накоплений. Тем более, что предстоят выборы, формирование нового правительства, а там еще одна волна коронавируса, дестабилизация в США и все прочее.

«Забыл» ведь глава государства большую часть того, что поручал правительству насчет пенсионной реформы в прошлогоднем послании, может быть, сочтет за лучшее не форсировать и тему выплат. Нет, что-то, конечно, разрешат, команду «Стоп, полный назад!» машина уже не отработает. Но полновесный президентский айсберг, вполне может быть, подтает так сильно, что пройдет легким скользом и окончательно растворится в тумане.

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