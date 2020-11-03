Кто боится скелетов в шкафу?

Судьба Елжана Биртанова и, возможно, не его одного, решится до съезда партии Nur Otan

Волна слухов и версий вокруг не подтвержденного, но и не опровергнутого официально задержания бывшего главы Минздрава Елжана Биртанова растет вместе с количеством зараженных COVID 19. И что-то подсказывает: одним экс-министром дело не кончится.

Вообще-то все неофициальные (других пока не последовало) комментарии причин возможной перемены участи Елжана Амантаевича вызывают недоуменные вопросы. Начнем с того, что, по одной из версий, неусыпные антикоры Алика Шпекбаева «вели» Биртанова давно. И уже собирались «хлопнуть», но тут подоспел его могущественный покровитель (а по некоторым сведениям – дальний родственник) – тогдашний премьер-министр Бахытжан Сагинтаев. Якобы именно он пробил для земляка-жамбылца должность министра. И он же «уговорил» сразу двоих президентов – бывшего и нынешнего – не давать хода уже готовому уголовному делу на главного врача страны.

Вообще-то Сагинтаев – «крыша» на сегодняшний день более, чем сомнительная. По некоторым данным нынешний аким Алматы потерял расположение второго президента еще минувшим летом – после визита Касым-Жомарта Токаева в южную столицу. Косвенным свидетельством такой «утраты доверия» многие посчитали уход Камалжана Надырова с поста главы управления общественного здоровья Алматы – вскоре после того, как туда нагрянули ревизоры. Вопросы, возникшие у проверяющих к расходованию многомиллиардного антиковидного бюджета, наверняка, имеются и к непосредственному начальнику Надырова – мэру мегаполиса. Так что, от биртановских ответов напрямую зависит будущее Бахытжана Абдировича. А также, возможно, некоторых его коллег по акиматовскому корпусу и даже отдельных членов правительства.

С другой стороны, сегодня, в преддверии парламентских выборов очень важно найти крайнего, который ответит перед электоратом за летний кошмар с эпидемией. Смещение с постов и последующие следственные действия против прежних руководителей ФОМС и СК Фармация уже не выглядят достаточной предвыборной жертвой. Нужна дичь покрупнее. Фигура бывшего главы Минздрава подходит как нельзя лучше. Вот только что ему предъявить? По некоторым сведениям, сейчас ответ ищут на самом верху. Первоначально озвученная в соцсетях информация о якобы похищенных им 526 миллиардах тенге на цифровизацию (информатизацию) системы здравоохранения, вызывает сомнения. Хотя бы потому, что ни Биртанов, пришедший на пост министра в 2017 году, ни вице-министр Олжас Абишев (2018) не имели отношения к хорватской компании «Ericsson Nikola Teslа», заключившей соглашение с Минздравом в 2016-ом.

Собственно говоря, на сей момент эти «мелочи» мало кого волнуют. Выборы парламента и маслихатов намечены на 10 января. И аккурат в декабре-январе нынешний министр Алексей Цой пророчит пик второго пришествия «короны». Будет новая мощная волна эпидемии или нет (и то, и другое вполне возможно, исходя из сегодняшней статистики заражений), а «дело Биртанова» придется весьма кстати: получив сатисфакцию — наказание «главного виновника» всех пережитых испытаний, избиратель с готовностью проголосует «за все хорошее, против всего плохого».

Ради таких политических перспектив умница и интеллектуал Елжан Биртанов вполне может и посидеть годик-полтора, чтобы в 2021-ом благополучно выйти по амнистии, объявленной президентом в честь юбилея Независимости.

Впрочем, этот сценарий может быть омрачен «скелетами в шкафу» доктора Биртанова – человека, вхожего в высшие круги, в частности – в семью елбасы. И знающего немало медицинских секретов членов first family – детей и внуков первого президента. Если это правда, то следствие и особенно суд (если, конечно, до него дойдет) чреваты сюрпризами, не нужными ни Библиотеке, ни Акорде. Закрывать же от широкой публики процесс над тем, кого массовое сознание давно – и далеко не без оснований — «назначило» виновным, по нынешним временам выйдет себе дороже.

В довершение ко всему, после ухода с министерского поста Елжан Амантаевич, если верить молве, трудоустроился в медицинском холдинге, подконтрольном зятю елбасы. В общем, он – явно не самый удобный для власти человек на скамье подсудимых…

Впрочем, до суда над экс-министром пока далеко. Во всяком случае, если исходить из расплывчатого комментария, которым в минувшую субботу разродились в Комитете финансового мониторинга Минфина, сотрудники которого заняты сейчас Биртановым: «Сведения о следственных действиях в отношении бывшего министра здравоохранения РК не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК. Как только будет информация, мы обязательно сообщим».

По большому счету, не принципиально, задержан Елжан Амантаевич и посажен в ИВС или ходит на допросы в КФМ, как на работу, вопрос в другом: научилась ли власть честно признавать собственные провалы и отвечать за это, или для нее по-прежнему главное – найти «стрелочника»? Странное «дело Биртанова» с одинаковым успехом могут как превратить в политическую бомбу, так и похоронить – тихо, без лишних свидетелей.

Эта интрига должна разрешиться до 25 ноября – даты предвыборного съезда партии Nur Otan. Ведь по нынешним временам партии власти сподручнее идти к избирателям с жертвенным агнцем на партийном штандарте, а не с гордым профилем вождя.

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