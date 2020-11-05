Сетевые СМИ о бытовом насилии и домашнем насилии – в чем разница

Аксинья ТИТОВА – «Антисемейные ценности» — Родители в РК собирают подписи против законопроекта о так называемом домашнем насилии (не путать с Законом РК “О профилактике бытового насилия от 4 декабря 2009 года”, который в основном касается отношений между супругами и другими членами семьи). Новый законопроект касается исключительно отношений “отцов и детей”. Казахстанцы переживают, что под благовидным предлогом защиты прав ребенка государственные органы станут вмешиваться в дела семьи. Кроме того, как это происходит в странах Запада, по сигналу любого третьего лица без судебного расследования представители госорганов смогут по своему субъективному усмотрению отлучать ребенка от семьи, а то и без суда и следствия лишать родителей их родительских прав. Законопроект, включающий в себя эти вопросы, находится сейчас на обсуждении в Мажилисе РК. Ожидать ли казахстанским родителям репрессий?

В петиции говорится, что несогласованность этого проекта с вышестоящим по отношению к нему Кодексом “О браке (супружестве) и семье” приводит к мысли об откровенном его “заимствовании” у так называемых “развитых” государств, по отношению к которым Казахстан занял последнее место по условиям для воспитания детей (по данным глобального опроса издания US News).

На этом основании авторы петиции убеждены, что сама идея создания этого законопроекта имеет четко выраженную цель — подготовить почву для ограничения прав родителей по отношению к их собственным детям. Результатом подобных законопроектов в случае их принятия явятся разрушение семейных ценностей, противопоставление ребенка его родителям, поощрение всякого рода доносительства на действия родителей, введение в отношении семьи репрессивной государственной политики.

Также введение нового законопроекта возлагает на родителей новые обязанности. К примеру: не оставлять детей, не достигших 12-летнего возраста, без присмотра (на улице, дома, в салоне транспортного средства); не достигших 14-летнего возраста — в местах массового купания; не допускать появление детей, не достигших 16-летнего возраста, без сопровождения совершеннолетних лиц на территории технических сооружений, в подвалах, на чердаках жилых и промышленных зданий, предприятий и учреждений, других организаций, на территории точек торговли горючими материалами, на территории вокзалов, аэропортов и автовокзалов; не допускать детьми просмотр, чтение и распространение материалов на электронном и бумажном носителях, содержащих порнографию, насилие, экстремизм и терроризм.

Такие обязанности, по сути, расставляют «капканы» для родителей.

Елена ЧЕРНЫШОВА – ««Это бомба замедленного действия». Законопроект о противодействии насилию в семье насторожил казахстанцев» — Больше тысячи подписей собрали в Петропавловске под гражданской петицией в защиту института семьи и детства от законопроекта, возмутившего многих родителей.

— Если не читать текстов этих документов, все кажется правильным, – говорит многодетная мама Антонина КУЗЛЯКИНА. – Да, мы, разумеется, также против насилия в семье, против прессинга, буллинга, абьюза. Но стоит только внимательно изучить этот законопроект в части прав родителей и детей, вникнуть в то, что нам преподносят под этой замечательной «оберткой», то понимаешь, что это бомба замедленного действия. Переворачивается вся семейная иерархия: ребенка ставят во главу угла, а статус родителей сводят к роли обслуживающего персонала, который не имеет права делать строгое замечание, воспитывать, исходя из собственных убеждений. Я сторонница традиционных семейных ценностей, поэтому многие пункты данного законопроекта ввергают меня в шок, так как направлены на разрушение семьи в принципе.

Жителей Петропавловска возмутили в этом законе даже сами термины – например, «половая свобода», которую отделили от термина «половая неприкосновенность». Родители вопрошают: им что, нельзя будет объяснять мальчикам, что они именно мальчики, а девочкам, что они девочки, и обращаться к ребенку в соответствии с полом, пока он сам не определится? Нельзя будет запрещать детям вступать в сексуальные отношения до их взросления, смотреть пропаганду ЛГБТ, так как все это будет считаться посягательством на их сексуальную свободу?

Зауре ЖУМАЛИЕВА – «Авторы закона о семейно-бытовом насилии нарушили Конституцию РК» — Член рабочей группы по противодействию семейно-бытовому насилию, адвокат Елена ИГНАТЕНКО рассказала Liter.kz, почему документ вызвал критику юристов.

— Чтобы оценить новый закон, мы должны исходить из отправных моментов, которые заложены в Конституции Казахстана, в международных обязательствах, в Кодексе о браке и семье. Если закон соответствует всем принципам, ради бога! У нас в Конституции написано: «семья, материнство, детство находятся под защитой государства». Естественным правом и обязанностью родителей являются воспитание и забота о своих детях. В Кодексе о браке у нас написано: «внутрисемейные конфликты разрешаются семьей». Государство отказывается от произвольного вмешательства в семейные дела, признает право детей жить и воспитываться в семье и разлучать только в экстренных случаях, когда это необходимо для защиты ребенка.

Меня настораживает, что слово «противоправное» из определения понятия «физическое насилие» потерялось — осталось «причинение вреда здоровью путем причинения физической силы и причинение физической боли».

Но шлепок по попе – это ведь тоже боль. По крайней мере, из-за отсутствия определения «противоправный» сюда можно пристегнуть что угодно.

Психологическое насилие трактуется как умышленное воздействие на психику человека. Если я говорю ребенку: «Ты не имеешь права так себя вести», это же целенаправленное воздействие на психику. Если чуть-чуть тон повысил — это тоже воздействие на психику. Также карается законом «принуждение/понуждение к совершению правонарушений или действия, представляющие опасность для жизни и здоровья, а также ведущие к нарушению физического, психического и личностного развития».

Если я ребенку говорю: «Сегодня ты едешь к бабушке, будешь копать картошку, а он не хочет», получается, я его принуждаю к чему-то. И хоть то, к чему я его принуждаю, не является правонарушением, зато может создать, к примеру, препятствие для его «нормального физического развития». Может быть, кто-то решит, что в это время лучше бы ребенку пойти заняться спортом.

Я против насилия в семье, я за борьбу с истинными насильниками, но с такими формулировками мы подводим под удар все нормальные семьи. И все это нарушает естественное право родителя заботиться о своем ребенке и воспитывать его по своим собственным убеждениям.

Моя позиция такая: прежде чем говорить о конкретных статьях, по которым можно привлечь к ответственности наших граждан, нужно четко определиться в понятиях. Конституционное право может быть ограничено законом, но по таким четким критериям, которые позволяли бы разграничить правомерное поведение от противоправного. Здесь четких критериев нет, поэтому под «мясорубку» может попасть любая нормальная семья. В первую очередь, надо определиться, против чего этот закон. Любое насилие — это только запрещенные уголовным и административным правом деяния, которые образуют состав конкретного правонарушения. Все! Я должна понимать, что если завтра я буду воспитывать своего ребенка, никто не скажет, что я совершаю психическое (экономическое ли другое) насилие.

Торгын НУРСЕИТОВА – «Почему Казахстану нужен новый закон о домашнем насилии, рассказала депутат Мажилиса» — В Казахстане уже 10 лет действует закон о профилактике бытового насилия, однако уровень насилия за это время в нашей стране не снижается, а, наоборот, продолжает расти и это обстоятельство, по мнению депутата Мажилиса Парламента РК, руководителя рабочей группы по законопроекту Айгуль НУРКИНОЙ, заставляет принять новый закон, сообщает zakon.kz.

— Инициатива по разработке законопроектов в сфере семейно-бытового насилия была поддержана в Мажилисе Парламента РК 27 февраля 2020 года. 2 марта изначальная версия законопроекта была размещена в открытом доступе на сайте Мажилиса, чтобы любой гражданин нашей страны имел возможность ознакомиться с ним и направить свои предложения депутатам по законопроекту.

Была создана рабочая группа, в ее состав вошло более 50 человек. И это не только депутаты Парламента обеих палат, это и представители Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте, центральных государственных органов, неправительственных организаций, ученые-юристы и нотариусы.

В отношении общественных организаций при формировании состава рабочей группы был сделан упор на те организации, которые достаточно давно занимаются и не понаслышке знают о проблемах защиты прав детей, женщин, пожилых и лиц с инвалидностью, пострадавших от насилия, которые и ранее публично делали обращения и вносили предложения о совершенствовании законодательства и практики.

Именно новая версия была направлена на заключение правительства. В сентябре Мажилис одобрил законопроект и его концепцию в первом чтении, но работа над ним еще продолжается, так как мы только недавно получили заключение правительства и депутатам еще предстоит обсудить детально все нормы законопроекта, в том числе сопутствующий проект закона.

Определение «половая свобода» находится в открытом доступе в научно-практическом Комментарии к Уголовному кодексу РК, статья 120 и 121, который активно применяют в своей работе адвокаты, судьи и правоохранительные органы. Соответственно, утверждать, что якобы половая свобода это некий аморальный термин, несвойственный обществу, больше бытовое философское рассуждение, не имеющее под собой научного обоснования.

Однако понимая, что закрепление данного термина в проекте закона может вызвать споры, рабочая группа 1 июня этого года при его обсуждении единогласно поддержала позицию об исключении слов «половая свобода» из юридического определения понятия «сексуальное насилие». И поскольку процесс законотворчества не статичен, внесены поправки в понятийный аппарат.

Также в социальных сетях распространяется информация о том, что в законопроекте предусмотрены нормы, касающиеся закрепления обязанностей родителей по присмотру за детьми, в частности:не оставлять детей, не достигших 12 лет, без присмотра на улице, дома, в салоне транспортного средства; не достигших 14 лет – в местах массового купания; 16-летнего возраста — без сопровождения взрослых на территории технических сооружений, в подвалах и так далее.

Хочу отметить, что данные нормы и утверждения вообще не относятся к законопроекту о семейно-бытовом насилии. Также, когда обсуждаются и поднимаются вопросы о правах ребенка в целом, именно с точки зрения лишения или ограничения родительских прав, эти вопросы не являются предметом проекта закона о семейно-бытовом насилии.

Авторы утверждения смешали нормы двух законопроектов в один и некорректно распространяют информацию, что якобы это часть законопроекта о противодействии семейно-бытовому насилию. Эти вопросы рассматриваются в другой рабочей группе, где идет обсуждение именно в контексте прав ребенка. Насколько мы информированы, те наши граждане, которые обеспокоены вопросами защиты прав детей, уже связались с членами рабочей группы, и обсуждают поправки в законопроект по вопросам защиты прав ребенка.

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