Работодатель не убежит от «пенсионной повинности»

Какие изменения ожидают пенсионную систему в перспективе 5-8 лет?

Правительство решило вернуться к идее введения условно-накопительной пенсии за счет работодателя. Также планируется отменить базовую пенсию. Какие еще изменения нас ожидают? Какой будет архитектура пенсионной системы?

Ответы на эти вопросы можно найти в проекте указа Президента РК, название которого говорит само за себя: «О Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы РК до 2030 года».

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Как всегда, любая реформа предполагает улучшение сферы. На этот раз целеполагание следующее: перейти с 2028 года от назначения базовой пенсии к минимальной гарантированной пенсии — для предоставления минимальных гарантий пенсионного обеспечения на приемлемом уровне.

Минимальные гарантии человек получит, даже если его стаж участия в пенсионной системе составляет менее 5 лет. То есть, условно даже год стажа позволит рассчитывать на назначение минимальной гарантированной пенсии.

Итак, как будет назначаться пенсия от государства?

Во-первых, предлагается установить минимальную гарантированную пенсию в размере 70% от величины прожиточного минимума для лиц, имеющих стаж участия в пенсионной системе менее 5 лет.

Во-вторых, при 5-летнем стаже участия в пенсионной системе назначат базовую пенсию в размере 70% от прожиточного минимума, за каждый год сверх 5 лет ее размер будет увеличиваться на 2%.

В-третьих, планируется отменить назначение базовой пенсии. А минимально гарантированная пенсия для состоявшихся получателей базовой пенсии будет рассчитываться с учетом стажа участия в пенсионной системе, учтенного при исчислении размера базовой пенсии.

Очень важно: право на пенсионные выплаты по возрасту при наличии не менее 6 месяцев трудового стажа на 1 января 1998 года будет сохранено! Также продолжится практика ежегодного индексирования этих пенсий.

«Для поддержания размеров солидарных пенсий на приемлемом уровне в условиях действующего пенсионного законодательства их размеры будут ежегодно индексироваться с опережением уровня инфляции на 2%», — говорится в документе.

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Правительство также намерено вернуться к идее введения условно-накопительной пенсии за счет работодателя. Чтобы повысить размер пенсии, будет введен новый компонент за счет обязательных пенсионных взносов работодателей.

Дополнительные пенсионные отчисления работодатели будут осуществлять за работников, начиная с 2023 года. В самом начале размер отчислений будет составлять символический 1% от размера дохода работника. А к 2029 году размер «пенсионной повинности» возрастет до 5%.

«При этом необходимо предусмотреть открытие индивидуальных целевых счетов в едином накопительном пенсионном фонде для перевода на эти указанные счета обязательные пенсионные взносы работодателя для формирования на них пенсионных накоплений с предоставлением вкладчику (получателю) права их использования на социальные нужды. Учет пенсионных взносов ведется на индивидуальных целевых счетах, открытых в ЕНПФ», — говорится в проекте указа.

Однако государственная гарантия по сохранности взносов с учетом уровня инфляции , как предполагается, не будет распространяться на условно-накопительный компонент.

Этапы развития пенсионной системы современного Казахстана

1991-1997 годы. Базовая модель, доставшаяся в наследство от СССР – солидарная, при которой выплаты пенсионерам производятся за счет текущих отчислений работающих.

1998 год. Введен накопительный компонент в пенсионную систему. Работник отчисляет 10% обязательных пенсионных взносов со своей зарплаты на свой индивидуальный пенсионный счет. Смысл – создать ряд стимулов: работать в течение трудовой жизни, узаконить свои трудовые отношения с работодателем, участвовать в накопительной системе и сберегать на пенсию. Для экономики – это еще и долгосрочные инвестиции.

1 июня 2005 года. Введен еще один компонент – базовая пенсионная выплата (т.н. «демогрант») для всех пенсионеров. Это минимальный стандарт пенсионного обеспечения из госбюджета. Размер выплаты составляет от 54% до 100% от прожиточного минимума и напрямую зависит от трудового стажа получателя.

2014 год. Введена уплата работодателями 5% обязательных профессиональных пенсионных взносов в пользу своих работников, занятых на работах с вредными условиями труда.

2015 год. Принят закон о введении обязательных пенсионных взносов работодателей. Условно-накопительного компонент планировалось ввести с 2018 года. Затем нововведение было отложено на 2 года.

2019 год. Работники вредных производств получили возможность использования консолидированных накоплений для покупки пенсионных аннуитетов у компаний по страхованию жизни.

2021 год. Планируется предоставить право вкладчикам, имеющих достаточные накопления, использовать их часть на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям.

2023 год. Начнется поэтапное внедрение условно-накопительного компонента.

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