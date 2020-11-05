Вероятностью соцнапряженности из-за долга в Т1,1 млрд по зарплатам в РК обеспокоен сенатор

Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Вероятностью социальной напряженности из-за долга в Т1,1 млрд по зарплатам в Казахстане обеспокоен сенатор Андрей Лукин.

«На сегодня общая задолженность по заработной плате предприятий перед 3,4 тыс. работников составляет порядка Т1 млрд, из которых: Т991 млн – просроченная и Т86 млн – текущая задолженность», — сказал Лукин, обращаясь с запросом на имя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в четверг.

По его словам, 50 предприятий имеют задолженность Т536 млн и являются бездействующими, а это 1374 работника. В их числе 42 предприятия – обанкротившиеся с долгом Т481 млн перед 1026 работниками.

«У 16 предприятий задолженность – 115 млн, они не имеют никаких перспектив погашения долга по причине отсутствия имущества и активов», — сказал Лукин.

34 предприятия с долгами на Т456 млн (это 1381 работник) имеют, по его данным, незначительные перспективы к погашению в связи с арестом имущества и его неликвидностью, судебными тяжбами.

Сенатор попросил рассмотреть возможность: проведения мониторинга социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов, в рамках трехсторонней комиссии по социальному партнерству при акиматах, а также оценить ситуацию каждого проблемного предприятия с выработкой мер по их разрешению, уделив повышенное внимание градообразующим и крупным предприятиям, обстановка в которых влияет на общественно-политическую ситуацию.