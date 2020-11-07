Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – Дождь и снег ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон с районов Мурманска, с которым ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, преимущественно дождь. Местами по республике ожидаются усиление ветра 15-20 метров в секунду, туман, на западе и севере гололед. Лишь юго-восток и восток страны будут находиться под влиянием отрога антициклона, с чем сохраняется погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем 9-14 метров в секунду. Температура днем +8+10, ночью 0.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +16+18, ночью +2+4.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью +4+6.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью 0-5.

В Актюбинской области днем дождь, ночью дождь и снег, местами туман, гололед. Днем +4+9, ночью +1+6.

В Атырауской области дождь, местами туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью +1+6.

В Жамбылской области без осадков. Днем +19+24, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области днем дождь и снег, ночью без осадков, днем гололед, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Туркестанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +21+26, ночью +3+8.

В Кызылординской области днем дождь, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +14+19, ночью +1+6.

В Западно-Казахстанской области дождь, местами туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +6+11, ночью +1+6.

В Костанайской области днем дождь и снег, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0+5.

В Карагандинской области днем кратковременный дождь, ночью без осадков. Днем +4+9 (на юге +12), ночью -4-1 (на востоке -8).

В Алматинской области без осадков, днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20. Днем +16+21, ночью -1+4.

В Мангистауской области дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +6+11.

В Павлодарской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +9+14, ночью -2+3.

«В ближайшие трое сутки на реках юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности и дальнейшее охлаждение водной поверхности», — предупредили синоптики.