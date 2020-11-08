Талдыкорган. 8 ноября. КазТАГ – Около 600 авто еще стоят в очереди на таможенном переходе «Нур жолы» в Алматинской области, сообщил депутат мажилиса Азат Перуашев.

«Посетил таможенный переход «Нур жолы» в Алматинской области, встретился с водителями фур и предпринимателями. Летом здесь скопилась очередь на 50 км из 2,5 тыс. автомашин. Предприниматели возмущались тем, что стоят без движения по два-три месяца, а какие-то транспорты проходят без очереди, по коррупционным расценкам. Тогда госорганы пообещали решить проблему. Действительно, на сухом порту осталось около 500-600 авто», — сообщил Перуашев в воскресенье на своем Telegram-канале.

По его словам, есть водители, простаивающие более 80 дней.

«При этом, из расположения убраны биотуалеты, водители живут в кабинах, а чтобы им завезти питание, как сообщают предприниматели, им необходимо уплачивать по Т30 тыс. в день. Введена электронная очередь, но ее работа непрозрачна, каждый через смартфон видит лишь свой номер и не знает, кто стоит перед ним и за ним. Между тем, в электронной очереди числятся около 6 тыс. фур. В этой связи есть недоверие к этой очереди, так как некоторые автомашины по-прежнему проезжают чуть ли не ежедневно, тогда как другие стоят месяцами. Водители требуют вернуть живую очередь на трассу, когда они видели все движение», — добавил парламентарий.

Как заявил мажилисмен, «нужна более прозрачная и понятная информация – прежде всего, доступный всем открытый полный список очереди, обновляемый в текущем режиме», «может быть, даже в виде большого монитора для всеобщего обозрения на сухом порту».

«У многих очередников машины загружены экспортным товаром (растительное масло, минеральная вода и другие), по которым уже истекают сроки поставки», — добавил Перуашев.

Напомним, в августе стало известно, что 58-километровая очередь из едущих в Китай грузовиков скопилась в Казахстане перед пунктом «Нур жолы». Сообщалось, что в связи с введением правительством Синьцзян-Уйгурского Автономного Района (СУАР) Китая строгих карантинных мер приостановлена работа пунктов пропуска «Бахты», «Майкапчагай» и «Кольжат», что, по информации казахстанской стороны, и привело к многокилометровым очередям на «Нур жолы».