Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в Нур-Султане и 11 областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султан 9-11 ноября ожидаются гололед, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем 9 ноября порывы 23 метров в секунду. 10-11 ноября ожидается низовая метель. 9 ноября в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау 9 ноября утром и днем ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 85-90%», — говорится в распространенном в воскресенье штормовом предупреждении.

В Атырауской области в понедельник местами ожидается ветер западный, юго-западный 15-20 метров в секунду. В Атырау 9 ноября ожидается ветер западный порывы 15-18 метров в секунду. Вероятность шторма – 85-90%.

«9 ноября в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 9 ноября ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%», — сказано в сообщении.

В понедельник Актюбинской области ночью местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Актобе 9 ноября ночью ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 85-90%.

«9 ноября в Павлодарской области ожидается местами низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду. В Павлодаре 9 ноября ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный ночью 15-20, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма 90%», — уточнили гидрометеорологи.

Утром и днем 9 ноября в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м етров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Кызылордае днем 9 ноября ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-100%.

«Ночью 9 ноября в Туркестанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — проинформировали в «Казгидромете».

В Алматинской области в понедельник ожидается ветер северо-западный, местами 17-22 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«9 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Костанае 9 ноября ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%», — сказано в предупреждении.

В Северо-Казахстанской области 9 ноября ожидаются на большей части осадки (преимущественно снег). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 9 ноября ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%.

«9 ноября в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Караганде 9 ноября ожидаются гололед, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане днем 9 ноября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 70-75%», — предупредили синоптики.