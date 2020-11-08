Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ – Представлена концепция модели развития дошкольного воспитания и обучения в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Модель дошкольного воспитания и обучения представляет собой концептуальный документ, определяющий основополагающее видение, цель, задачи, ценности и принципы дошкольного воспитания и обучения», — говорится в представленной концепции.

Редакция МИА КазТАГ публикует концептуальную часть документа министерства образования и науки полностью.

1) Основополагающее видение дошкольного воспитания и обучения:

Дошкольное воспитание и обучение Республики Казахстан нацелено на развитие уверенных в себе, самостоятельных, любознательных, устойчивых к трудностям, здоровых, свободно и критически мыслящих детей.

2) Целью дошкольного воспитания и обучения является cоздание условий для целостного развития и раскрытия потенциала каждого ребенкас учетом его интересов, потребностей, возможностей.

3) Задачи дошкольного воспитания и обучения:

обеспечение и защита прав ребенка;

создание развивающей безопасной образовательной, в том числе инклюзивной среды с учетом индивидуальных способностей и потребностей каждого ребенка;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания, подходов и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей, основанных на научных исследованиях;

обеспечение преемственности содержания дошкольного и начального образования;

обеспечение психоэмоционального и физического благополучия;

привитие общечеловеческих и национальных ценностей;

выстраивание доброжелательных взаимоотношений путем качественных значимых взаимодействий педагога с каждым ребенком и между детьми;

осушествление работы в партнерстве с семьей и обществом.

4) Основополагающими ценностями дошкольного воспитания и обучения являются:

уважительное отношение к личности ребенка;

Педагог собственным поведением демонстрирует уважительное отношение ко всем детям; создает в группе спокойную, доброжелательную обстановку; проявляет интерес к каждому ребенку, интересуется его настроением, самочувствием; в образовательном процессе учитывает их особенности и интересы; создает условия для формирования положительных эмоций; учит осознавать свое эмоциональное состояние; создает атмосферу доверительного взаимодействия.

сотрудничество и поддержка;

Сотрудничество – это взаимодействие ребенка с другим ребенком или с детьми, либо со взрослым. Поддержка — это внимание или действие другого ребенка или взрослого, оказываемое ребенку для разрешения проблем, возникших в конкретной ситуации. В процессе сотрудничества выделяется цель, должен быть мотив к сотрудничеству, вырабатывается согласованное действие участников, навыки, достигаются результаты. Взрослый должен быть не только источником внимания и поддержки, но и показывать и подсказывать действия, прислушиваться к ребенку. Благодаря сотрудничеству со взрослым ребёнок умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. При сотрудничестве друг с другом дети активно общаются, двигаются, радуются. Необходимо развивать у детей умениядля осуществления сотрудничества и поддержки друг друга в совместной деятельности. Для этого педагог должен направить свои усилия на поддержку положительного эмоционального фона взаимодействия детей, ориентировать на развитие понимания детьми эмоционального состояния партнёра, отзывчивости, проводить беседы по уточнению правил сотрудничества и дружбы, демонстрировать образцы положительного поведения, включаться в процесс общения и совместных действий в качестве посредника или партнёра.

игра и творчество;

Игра – основной вид деятельности детей дошкольного возраста, в процессе которой ребенок осваивает общественный опыт, развивается духовно и физически, развиваются психические процессы, происходит становление личности; игра – самостоятельная деятельность, где дети общаются друг с другом. формируется личность ребенка.

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, это — творческие или сюжетно-ролевые игры; творчество проявляется в замысле игры; дети сами выбирают, придумывают сюжет и организуют игру.

Задача педагога — сосредоточить внимание детей на цели для установления взаимодействий, взаимоотношений, ответственности; важным условием успешного руководства творческими играми является установление контакта с детьми, проявление интереса, понимание замысла игры; педагог не должен навязывать детям игру, не подавлять инициативу, а увлечь сюжетом, положительным примером из жизни, художественных произведений; игра как творческая деятельность полноценно развивается тогда, когда педагог систематически и целенаправленно формирует эту деятельность.

открытость к познанию нового;

В дошкольном периоде у детей развивается эмоциональная и коммуникативная открытость, доверие к внешнему миру, уверенность в своих силах; проявляется интерес ко всему окружающему: открытость своего «Я» ребенка, стремление узнать себя, своего внутреннего мира с помощью вопросов, действий, предметов; открытость социуму, формирование понятий «родители, семья, родные, малая родина», роль родителей в жизни ребенка, семейные, народные традиции, обычаи, участие родителей в жизни детского сада; открытость к окружающей природе, стремление познать природу, природные явления, изменения, бережное отношение и любовь к природе; открытость к культуре, знание и применение правил поведения в семье и социуме, традиции, обычаи семьи и социума, знакомство с произведениями искусства (детская литература, музыка, живопись, предметы декоративно-прикладного искусства).

С учетом потребности и интересов детей необходимо гибкое, дифференцированное, свободное построение педагогического процесса, гуманизация отношений между детьми, педагогами, родителями, готовность сотрудничать с микросоциумом, привлечение родителей к процессу воспитания и развития детей.

осознанность и устойчивость к трудностям;

В дошкольном возрасте формируется независимость детей от окружающей ситуации, дети начинают осознавать свои физические возможности и умения, себя — участниками социальных отношений, у них формируется внутренняя позиция, развивается целенаправленность,произвольная регуляция действий,самосознание, представление о себе, осознание личностных качеств, способностей, причин успехов и неудач и постепенно складывается образ Я; формируется положительное эмоциональное отношение к себе, точное и полное знание себя, осознание хороших и плохих качеств, достоинства и недостатки, умение оценивать себя адекватно, принимать собственные решения и отстаивать их, что является важным условием развития самосознания, самоконтроля.

исследовательская деятельность;

Детям-дошкольникам характерна любознательность, желание узнать о свойствах и способах употребления предметов окружающего мира; его привлекает исследовательская деятельность с природными материалами и игрушками; развивается умение классифицировать предметы по признакам; могут выделять различные свойства предметов и упорядочивать предметов по величине, цвету, форме и др., проводить сравнения; к старшему возрасту умеют вычленять в сложных объектах простые формы и создавать из простых форм сложные объекты; используют простые изображения для решения задач, способны объяснять причинно-следственные связи,накапливают знания о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом; сформированы основные сенсорные эталоны, представления о явлениях окружающей действительности; в продуктивной деятельности могут изобразить задуманное,благодаря активности,стремлению задавать вопросы, наблюдатьи экспериментировать.

5)Основными принципами деятельности педагогических работников системы дошкольного воспитания и обучения определены:

уважение личности и соблюдение прав ребенка;

В Конвенции о правах ребенка (принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей от 20 ноября 1989 года) ребенок признается самостоятельным субъектом права и перед государствами поставлена задача подготовки ребенка к самостоятельной жизни, в обществе, воспитания его в «духе мира, достоинства, терпимости,свободы равенства и солидарности».

Дошкольная организация является защитником прав и интересов детей.

Работа дошкольной организации, в том числе педагогов направлена на создание безопасных комфортных образовательных условий, охрану здоровья, полноценное питание, физическое и эмоциональное развитие, учет возрастных и индивидуальных особенностей.

Соблюдение прав детей направлено на исключение физического или эмоционального давления, критики,угроз и замечаний со стороны персонала, унижающих чувствособственногодостоинства и подавляющих личность.

Необходимо установление атмосферы взаимного доверия и уважения, сотрудничествопедагогаи ребенка,удовлетворение потребности и интересов в различных видах деятельности.

целостное развитие ребенка;

Целостное развитие ребенка подразумевает совокупность индивидуальных особенностей, личностных качеств, освоение ребенком позиции субъекта в детских видах деятельности и индивидуальности.

Педагогический процесс решает основную задачу по формированию ключевых компетентностей ребенка (здоровьесберегающих, коммуникативных, познавательных, творческих и навыков социализации).

В результате в развитии ребенка происходят количественные (рост, вес, костно-мышечный аппарат)и качественные изменения (психические процессы).

В различных видах детской деятельности складываются психические особенности (интеллектуальные, волевые, моральные качества, сознание и самосознание).

Педагогическое руководство осуществляется над физическим, социально-личностным, коммуникативным, познавательным, художественно-эстетическим развитием ребенка, решаются задачи по приобщению детей к здоровому образа жизни, обеспечению эмоционального благополучия, развитию любознательности, способности к творчеству, формированию знаний об окружающем мире, стимулированию игровой активности детей и др.

интегрированный подход к обучению;

Решение задачи по целостному развитию ребенка требует интегрированного подхода к воспитанию и обучению.

Интегрированный подход к обучению учитывается при планировании образовательного процесса (интеграция разделов учебной деятельности, интеграция различных видов деятельности), проведении режимных процессов (закрепление знаний и умений), в основном осуществляется при реализации содержания учебной программы.

Интегрированное обучение повышает мотивацию, уровень воспитанности, формирует интерес к окружающему, познанию мира, отношений, развитию художественных способностей, позволяет систематизировать знания, дает возможность привлечь каждого ребенка в педагогический процесс, повышает активность, ребенок имеет возможность самообучения, самовыражения и др.

Осуществляется интеграция различных видов деятельности: коммуникативная (рассказ, беседа, чтение) – игровая (словесная, дидактическая) – познавательная (наглядность) – двигательная (малоподвижная игра, физминутка) или познавательная (дидактический, раздаточный материал) – коммуникативная (художественное слово, беседа) – социализация (драматизация) — двигательная (физминутка) и др.

Интегрированный подход позволяет сэкономить детям время для общения, прогулок, самостоятельного творчества и игровой деятельности,

вовлечение ребенка в процесс воспитания и обучения через игру;

Игра как ведущий вид деятельности помогает разнообразить процесс воспитания и обучения, создать хорошее настроение у детей, повысить активность и результативность. Игры осуществляют обучающую, равзивающую, воспитывающую функции: дидактическая игра развивает писхические процессы, повышает эффективность обучения; в сюжетно-ролевых играх дети усваивают социальный опыт, моральные качества; подвижные игры – развивают основные виды движений, организуют детей, воспитывают у детей чувство командности, коллективизма; нстольно-печатные игры развивают логическое мышление и другие психические процессы, мелкую моторику, усидчивость и др. Игра также выполняет психологическую, коммуникативную, развлекательную, релаксационную функции.

выстраивание отношенийс детьми как с субъектами образовательного процесса и конструкторами своих знаний;

Одна из главных задач педагога детского сада — построение равноправных положительных взаимоотношений, развитие дружеских связей детей – желание детей действовать вместе, умение сотрудничать, сохранять дружный стиль общения; при равноправном партнерстве в процессе обучения и воспитания обеспечивается взаимное доверие,, создаются условия для решения проблемы; оптимальная форма работы – работа с подгруппой детей, где в процесс вовлекаются все дети; при построении равноправных партнерских взаимоотношений важно, чтобы взрослые вместе с детьми смеялись, огорчались, ошибались и исправлялись по ходу выполнения задания; равноправные отношения строятся на основе диалога; в процессе становления круга общения, совместной деятельности и общего интереса возможна передача объема знаний, умений и навыков и обеспечение эффективности педагогического процесса.

отслеживание уровня развития ребенка;

Мониторинг проводится в целях отслеживания эффективности усвоения учебной программы воспитанниками; цель–получить информацию об индивидуальных особенностях развития ребенка и результативность педагогического процесса; с целью выявления уровня развития детей и корректировки учебно-воспитательного процессапроводится стартовая промежуточная и итоговая диагностика; педагогом организуется ежедневное наблюдение за детьми в естественной обстановке – в различных видах деятельности, режимных моментах, общении с окружающими людьми, за поведением, применением знаний и др. Виды мониторинга — усвоения программного материала; посещаемости, заболеваемости и физической подготовленности детей; взаимодействия дошкольной организации и семьи; готовности воспитанников предшкольноговозраста к обучению в школе.

Проведение мониторинга позволит определить успешность и результативность образовательного процесса,целесообразность управления качеством педагогического процесса,способствует повышению профессиональной компетенции педагогов; прогнозировать перспективы развития дошкольной организации.

осушествление деятельностипедагога в качестве фасилитатора развития ребенка;

В педагогическом процессе от педагога требуется достижение поставленных целей и задач, повысить активность детей, воспитать в них самостоятельность, активность. Для достижения вовлеченности детей необходимы подходы к организации образовательной деятельности. Педагог можетприменить фасилитацию (специальные действия, направленные на организацию групповой работы) для организации деятельности таким образом, чтобы у воспитанников появились интерес, мотивация к обучению.

Педагог-фасилитатор, чтобы активизировать воспитанников,заранее готовится к проведению занятия, умеет задавать правильные вопросы, ко всем относится одинаково, включает в работу всех детей, поддерживает и поощряет, при обсуждении опирается на опыт детей, поддерживает зрительный контакт, использует наглядный материал, умеет создавать проблемные ситуации и др.

Процесс фасилитации позволяет повысить эффективность групповойработы, добиться вовлеченности и проявления заинтересованности детей, раскрытию их потенциала.

«Ожидаемые результаты: совершенствование нормативной правовой базы сисемы дошкольного воспитания и обучения; эффективная реализация типовой учебной программы, вариативных учебных программ дошкольного образования; реализация требований, определенных в модели выпускника дошкольной организации (воспитанник физически развитый, любознательный, уверенный в себе и активный, эмоционально отзывчивый, владеюший социальными навыками и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми, навыками самообучения, имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе, владеющий необходимыми умениями и навыками для обучения в организации среднего образования); улучшение работы методической службы дошкольных организаций; улучшение материально-технической базы, отвечающей современным требованиям; развитие системы социального партнерства всех участников образовательного процесса; повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, присмотра и ухода за детьми; взаимодействие дошкольной организации с семьями воспитанников, поддержка атмосферы доверия, взаимопонимания и общности интересов», — сказано в документе.