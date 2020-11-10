Ограничительные меры продлены в ВКО

Усть-Каменогорск. 10 ноября. КазТАГ – Ограничительные меры продлены в Восточно-Казахстанской области до 25 ноября, сообщает YK-news.kz.

«Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения с 00.00 11 до 00.00 25 ноября 2020 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

Акимам городов и районов:

1) сохранить границы действия ограничительных мер по периметру территории области, а также по периметру городов Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Курчатов и районов;

2) охрану и контроль общественного порядка в городах Усть-Каменогорск, Семей осуществлять в 402 квадратах (город Усть-Каменогорск – 200, город Семей 202) с привязкой к 40 участковым пунктам полиции (город Усть-Каменогорск — 23, город Семей — 17);

3) обеспечить контроль за недопущением проведения корпоративных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий в частных домовладениях и строениях, в том числе арендуемых;

4) продолжить работу волонтёров по доставке товаров первой необходимости, продуктов питания и лекарственных средств для лиц, старше 65 лет и социально защищаемых слоёв населения;

5) совместно с органами управления кондоминиумами, КСК и другими организациями, обслуживающими многоквартирные жилые дома, продолжить:

— проведение профилактической дезинфекции и влажной уборки в подъездах, лифтах, паркингах, согласно графиков;

— проведение уборки территорий детских и дворовых площадок с проведением дезинфекционной обработки всего оборудования, малых архитектурных форм, оборудования детских площадок и прилегающих к ним территорий дезинфицирующими средствами, согласно графиков;

— размещение графиков проведения дезинфекционных обработок и информационного материала по вопросам профилактики респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, на досках объявлений и в других доступных к общему обозрению местах;

6) сократить проведение в государственных органах и организациях личных приемов граждан, совещаний, семинаров и т.д. с личным участием сотрудников, за исключением случаев, требующих неотлагательного решения;

7) продолжить осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий на территории населённых пунктов области с проведением дезинфекции и санитарной обработки объектов внешней среды (помещения зданий в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, на крытых и тёплых остановках, в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, подземных, надземных пешеходных переходах)», — говорится в постановлении и.о. главного государственного санитарного врача ВКО Тагаева Г.Ж.

Напомним, 29 октября КазТАГ сообщал, что с 1 ноября в Восточно-Казахстанской области ввиду резкого роста случаев выявления зараженных коронавирусом усиливается ограничительные меры – в регионе установят 13 санитарных постов, при этом, передвижение по области между городами и районами будет разрешено. 30 октября главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов назвал основные, по его мнению, причины роста заболеваемости COVID-19 в ВКО.