Тасмагамбетов: Мы в лидерах по суицидам, уход талантливой молодежи – национальная трагедия

Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Известный казахстанский политик Имангали Тасмагамбетов, говоря о лидирующих позициях Казахстана по суицидам, назвал гибель талантливой молодежи национальной трагедией, сообщает «Қазақ әдебиеті».

«Благодаря современным технологиям молодежь очень открыта и толерантна. Примером тому являются современные культурные форматы, распространение современных видов искусства. Но это не значит, что жизнь молодежи видится исключительно в радужном цвете. К сожалению, Казахстан входит в тройку лидеров по суицидам среди лиц в возрасте от 15 до 29 лет. Это позор для нашего народа. Потому что уход креативной и творческой молодежи – это национальная трагедия. Иначе и не скажешь», — сказал Тасмагамбетов.

По его мнению, причиной тому является различие в мировоззрении поколения, чье сознание перевернулось вместе с перестройкой и современной либеральной молодежи.

«Вы и сами свидетели тех тягостей, которые возникли в 90-е годы. Чувствуется неустойчивость современного поколения к такого рода стрессам. Часто молодежь не понимает своих отцов и матерей, которые пытались нормализовать жизнь, взвалив на плечи (китайские – КазТАГ) клетчатые сумки. Безусловно, многие современные молодые люди интересуются наукой, однако они не готовы посвятить этой сфере свою жизнь и заниматься этим профессионально. Так как (в науке – КазТАГ) низкие как зарплата, так и престиж. И это не проблема молодежи – это проблема государства», — считает политик.

Голодный один раз наестся до отвала, но если в нем нет духовного богатства, нет патриотизма, он, по мнению бывшего премьер-министра и экс-акима Алматы и Нур-Султана, останется пустым изнутри.

«Угроза для нас заключается именно в этом. Тот, кто в 20 лет не совершил подвиг, в 30 не сможет разгромить врага, а 40 – не сможет взять крепость. Это как раз мы и не понимаем сейчас. Поэтому мы не должны делить молодежь на современную и несовременную, самое главное – мы должны им доверять, а в нужны момент направить мудрым советом», — добавил Тасмагамбетов.