Вопрос казахского языка решится, когда искренне начнет радеть сама власть – Тасмагамбетов

Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Известный казахстанский политик считает, что вопрос казахского языка решится, когда искренне начнет радеть сама власть, сообщает «Қазақ әдебиеті».

«Оказывается, устный и письменный казахский язык входит в число 600 языков, получивших развитие, а также входит в число 200 языков, имеющих статус государственных. Потенциал любого языка оценивается богатством его языкового фонда. Казахский язык является богатейшим языком из числа тюркских языков. Это ответ тем, кто утверждают, что казахский язык не является языком науки и техники», — сказал Тасмагамбетов.

Вместе с тем, он отметил, что в истории человечества есть множество языков, которые исчезли навсегда, а главной причиной, по его словам, является то, что такие языки ушли из обихода.

«К сожалению, языковой вопрос остается для нас центральным. Это постыдный факт для народа, который отмечает 30-летие своей независимости», — посетовал бывший премьер-министр и экс-аким Алматы и Нур-Султана.

Он напомнил, что в 2001 году, когда праздновалось 10-летие Независимости, он возглавлял государственную комиссию.

«Я определил пять областей и написал туда письма. Всем поставил одно единственное условие: «переведите весь документооборот на казахский язык». С тех пор прошло 20 лет. Насколько я знаю, кроме Кызылординской и современной Туркестанской областей в других областях результатов нет. И вопрос не только в документообороте. Как я и сказал, в первую очередь должна искренне радеть сама власть. В этом все дело. На каком языке говорит власть – на том языке будет говорить и народ», — подчеркнул Тасмагамбетов.