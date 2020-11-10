Токаев заявил о нежелательной активизации сепаратизма, терроризма и экстремизма

Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло в формате видеоконференции, сообщает Акорда.

«Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за организацию саммита и поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с победой на недавних президентских выборах», — говорится в сообщении во вторник.

Президент Казахстана подчеркнул, что ШОС за 20 лет своего существования проделала большой путь и стала одной из самых успешных международных организаций. Она по праву рассматривается как эффективный инструмент укрепления сотрудничества и доверия на пространстве, охватывающем четверть территории планеты, 40 % населения Земли и треть мирового ВВП. Однако пандемия коронавируса стала жестким испытанием для мирового сообщества. По данным ООН, спад мировой экономики по итогам 2020 года достигнет 4,4 %, международные туристские потоки сократятся почти на 70 %, потоки прямых инвестиций обвалятся до 40 %.

«В этих условиях мы должны найти эффективное решение наиболее актуального вопроса: как нам адаптировать ШОС к сложным реалиям во имя глубинных интересов наших граждан? Уверен, «шанхайский дух», а также солидный опыт совместного поиска консолидированных ответов на вызовы современности, в конечном счете, позволят решить эту масштабную задачу. Казахстан считает принципиально важным, чтобы общие усилия были направлены на достижение благородной цели: «Все – для людей». В этом вижу гарантию укрепления нашего «коллективного иммунитета» перед лицом пандемии и других глобальных вызовов», – отметил Токаев.

По мнению главы государства, ШОС оказалась на высоте в плане координации усилий по преодолению негативных последствий пандемии.

«Понятная для всех наших народов пословица «друг познается в беде» наиболее точно отражает дух сотрудничества государств-членов ШОС в ходе обострения этой разрушительной эпидемии. Взаимная гуманитарная помощь и направление специалистов-эпидемиологов помогли стабилизировать ситуацию в наших странах. Казахстан выражает благодарность соответствующим странам, включая Россию и Китай, за активное и продуктивное сотрудничество по данной глобальной проблеме», – сказал президент.

Токаев высоко оценил утверждение на сегодняшнем заседании Комплексного плана совместных действий по противодействию угрозам эпидемий, а также отметил важность казахстанской инициативы о создании под эгидой ВОЗ Сети региональных центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности.

«Мировая турбулентность привела к нежелательной активизации «сил трех зол» – сепаратизма, терроризма и экстремизма. Адекватным ответом нашей Организации на растущие риски видится активная реализация программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму, в том числе в Интернете. Перевод многих сфер общественной и экономической жизни в онлайн-пространство актуализирует тематику кибербезопасности. Поэтому мы выступаем за оперативное создание Центра информационной безопасности на базе РАТС ШОС», – подчеркнул глава государства.

Для сообщества ШОС актуальным является вопрос восстановления Афганистана.

Отмечается, что Казахстан готов к продолжению сотрудничества в рамках Контактной группы «ШОС – Афганистан» с акцентом на социально-экономическую реабилитацию Афганистана. Сейчас уже очевидным становится тот факт, что силовыми методами победить «силы трех зол» уже невозможно.

Для мобилизации созидательного потенциала народов в противодействии терроризму, экстремизму, сепаратизму и девальвации духовных ценностей важно развивать уникальное культурное наследие государств ШОС. Президент Казахстана поддержал объявление юбилейного для Организации следующего года – Годом культуры ШОС.

«Усиление протекционизма и разрыв международных цепочек товарных поставок делают неотложной задачу раскрытия экономического потенциала нашей Организации. Надеемся на то, что утверждение Плана действий по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года будет способствовать восстановлению и наращиванию взаимной торговли. Решение указанной задачи требует ускорения переговоров по созданию механизма финансирования проектной деятельности. Хороший импульс такой работе придало бы принятие мер в виде Дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, а также создание Евразийского финансового консультационного механизма», – предложил Токаев.

Глава государства напомнил о казахстанском предложении учредить Международное агентство по биологической безопасности и высказался в поддержку скорейшего согласования Концепции по Пулу технопарков, приветствовал подписание Концепции сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху. В выступлении была отмечена необходимость укрепления транспортно-логистического взаимодействия для расширения торговли и обеспечения синергии национальных программ инфраструктурного развития государств-членов и наблюдателей ШОС.

Токаев убежден, что мегапроект развития «Пояса и пути» выступает связующим звеном общих усилий. Казахстан будет прилагать должные усилия по совместной реализации инфраструктурных и логистических проектов, что пойдет на пользу и нашей экономике. Также, по его мнению, нельзя упускать из виду вопросы экологии.

«Мы обязаны держать в фокусе внимания экологические проблемы и их негативные последствия для социально-экономического развития наших народов. Поэтому крайне важно усилить взаимодействие по этой проблематике соответствующих ведомств государств-участников ШОС. Составление Реестра экологических проблем ШОС, требующих неотложного коллективного решения, позволило бы сформировать целостную картину состояния дел в этой области», – отметил глава государства.

Сообщается, что текущий год проходит под знаком 75-летия окончания Второй Мировой войны и создания ООН. В следующем году будет отмечаться 20-летие создания Шанхайской организации сотрудничества. Президент убежден, что эти исторические вехи напоминают об исключительной важности согласованного подхода к решению региональных и глобальных проблем. По его мнению, внешняя открытость и нацеленность на расширение круга международных партнерств являются гарантией эффективности Организации. Поэтому Казахстан приветствует решения о подписании Меморандумов о сотрудничестве ШОС с другими международными организациями.

«Юбилей ШОС – это хорошая возможность не только отметить ее весомые успехи, но и выявить уязвимые стороны, осмыслить промахи, чтобы извлечь полезные уроки. Поэтому предлагаю поручить Секретариату подготовить всесторонний анализ функционирования ШОС с внесением конкретных предложений по совершенствованию деятельности механизмов и органов Организации. Наши народы возлагают на ШОС большие надежды. Они рассчитывают, что плодотворное сотрудничество в рамках Организации на основе компромисса и учета взаимных интересов позволит нам с честью выдержать нынешние испытания и грядущие вызовы, улучшить благосостояние граждан», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления президент Казахстана призвал лидеров государств-участников ШОС теснее сомкнуть ряды во имя решения общих задач и укрепления «шанхайского духа».