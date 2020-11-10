Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в девяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«12 ноября в Жамбылской области в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами 11-13 ноября туман, 12-13 ноября гололед. 11-12 ноября ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, 12 ноября порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 11-13 ноября временами ожидается туман. 12 ноября ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

В Северо-Казахстанской области в среду на большей части ожидаются осадки (преимущественно снег). 11-12 ноября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 11-12 ноября ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95 %

«11 ноября в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20, днем порывы 23метров в секунду. В Усть-Каменогорске 11 ноября ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 11 ноября ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы – 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Костанайской области местами в среду ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%

«11 ноября местами в Кызылординской области сохраняется ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-100 %», — добавили в «Казгидромете».

В Туркестанской области в среду местами ожидается туман. В Туркестане 11 ноября ожидается временами туман. Вероятность шторма – 90-95%.

«11 ноября в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма – 80-85%», — предупредили синоптики.

В Западно-Казахстанской области в среду местами ожидаются туман, гололед. Ветер северный, северо-западный днем на западе области 15-20 метров в секунду. В Уральске 11 ноября ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.