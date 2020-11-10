«Президент провел совещание по переводу казахского алфавита на латиницу». «Латинская рапсодия Олжаса Сулейменова». «Кто эти люди в Парламенте? – почему казахстанцы не верят в выборы». «Что происходит на Центральном кладбище Алматы»

Сетевой Казахстан 10 ноября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Президент провел совещание по переводу казахского алфавита на латиницу» — Под председательством Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА состоялось совещание по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. В ходе совещания министр культуры и спорта Актоты РАИМКУЛОВА и министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ доложили Главе государства о предложениях, выработанных в ходе работы ученых-лингвистов и экспертов. Актоты Раимкулова представила научно обоснованный проект алфавита. Усовершенствованный вариант полностью соответствует принципу «один звук – одна буква», закрепленному в традиционной народной письменности, не используются диграфы, т.е. обозначения одного звука двумя или более символами. Проект алфавита включает символы, обозначающие все 28 звуков казахского языка.

365 INFO . KZ . Нуриддин СУЛТАНМУРАТОВ – «Латинская рапсодия Олжаса Сулейменова» — Вопрос перехода казахского языка на латиницу сохраняет свою актуальность и продолжает вызывать дискуссии в обществе. Некоторое время назад по этому поводу высказался известный писатель Олжас СУЛЕЙМЕНОВ. Сулейменов вроде и не против перехода, и более того, он призывает к общему тюркскому алфавиту, который ученые-тюркологи утвердили еще в начале 1990-х. Но он все равно остается при своем мнении, что кириллицу все же стоит оставить. То есть, по его мнению, менять ничего не надо. Возможно, точка зрения Сулейменова сводится к параллельному использованию в казахском языке латинского и кириллического шрифтов. Такая система существует только в одной стране мира – Сербии. Но понятно, что в целом она нежизнеспособна. Нельзя сидеть на двух стульях.

QMONITOR . KZ . «Что может дать принятие в Казахстане нового «языкового» закона?» — Представители национал-патриотического лагеря снова педалируют языковой вопрос и требуют принять новый Закон о государственном языке. Они собирают подписи под соответствующим обращением, организуют митинги – один из них прошел совсем недавно в Павлодаре. Едва ли не главный посыл инициаторов сводится к лишению русского языка его нынешнего статуса. Напомним, что Конституция РК гласит: «В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык».

«Космическая одиссея Казахстана: к чему мы пришли и куда пойдем дальше?» — Долгое время словосочетание «Казахстан и космос», наверное, могло вызвать разве что ироничную улыбку. Однако все течет, все меняется, и сегодня ситуация несколько иная. За годы независимости наша страна сумела создать вполне ощутимый задел в космической сфере. Но это только начало большого пути. О том, на каких направлениях сегодня сконцентрированы усилия Казахстана в данной отрасли, мы попросили рассказать известного эксперта, главного редактора журнала «Космические исследования и технологии» Нурлана АСЕЛКАНА.

IA — CENTR . RU . ««Кто эти люди в Парламенте?» – почему казахстанцы не верят в выборы» — Президент общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА — Мы на сегодня пришли к совершенно дегенеративной партийной системе, потому что количество партий, их состояние, интерес к их деятельности со стороны населения очень низкий. Нас ожидают очередные проходные выборы, которые не ответят на вопросы, которые в нашем обществе накопились, и которые можно было бы решить через партийный, выборный механизмы. Это вполне легальные инструменты. Получается, что ответы, которые надо бы уже дать, опять откладываются на следующие выборы. Может быть, пять лет – это не так много, но мне кажется, что историческое время убыстряется, и можно было бы не тянуть и принимать решения.

EXCLUSIVE . KZ . «Как Тимур Кулибаев тридцать лет «на печи сидел», а потом «Адал» создал» — Предстоящие выборы в парламент будут интересны скорее не своим результатом (как всегда предсказуемым), а самим процессом. На политическом небосклоне восходит политическая звезда Тимура КУЛИБАЕВА.

CARAVAN . KZ . «Дарига Назарбаева: «Важно дать каждой женщине возможность заниматься любимым делом»» — 9 ноября состоялось первое заседание попечительского совета Объединения женских сил «Альянс женских сил Казахстана». В заседании приняла участие директор Фонда Нурсултана Назарбаева, председатель попечительского совета Объединения женских сил «Альянс женских сил Казахстана» Дарига НАЗАРБАЕВА.

«Смотрящие в Сети: как оригинально готовятся к выборам в мажилис и маслихаты независимые наблюдатели» — К выборам в мажилис и маслихаты активно готовятся не только те, кто мечтает усесться в депутатское кресло, но и независимые наблюдатели. Причем в этот раз радетели за честное голосование не намерены просто сидеть на стульчиках и смотреть за тем, как кто-то бросает в урну бюллетени, они разрабатывают онлайн-сервисы подсчета голосов и учета протоколов. Зачем это им и всем нам?

TIME . KZ . «Учитель сбоку» — Как можно довольно быстро решить проблему кадров в системе школьного образования. Вы знаете об этом? Учителем можно работать без всяких экивоков, не имея на руках диплома о педагогическом образовании. Главное — быть специалистом в той сфере, которой ты будешь обучать школьников. Соответствующая норма закреплена в законе о статусе педагога, вступившего в силу с начала этого года, но как-то оставшаяся незамеченной. Но тем не менее уже есть первые желающие переквалифицироваться в учителя и даже отправиться в глубинку сеять разумное, доброе, вечное.

«Свет в окошке» — В Алматы энергетическая компания хотела повысить тариф на 57 процентов, но ей не дали этого сделать. В мегаполисе еще в начале года образовалась группа из представителей гражданского общества, которая всерьез заинтересовалась сложным, но актуальным во все времена вопросом, как формируются тарифы на комуслуги для населения.

«Выбить дурь» — Казахстанские полицейские при содействии российских коллег ликвидировали на днях оборудованную в одной из квартир Алматы нарколабораторию и изъяли около 10 килограммов мефедрона, оцениваемого в 240 млн тенге. О том, как стражи порядка борются с незаконным оборотом наркотиков, в понедельник на брифинге рассказал начальник департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел республики Тлеген МАТКЕНОВ.

AZATTYQ . ORG . «Джохар Утебеков:«В Казахстане нереально мало оправдательных приговоров»» — Юрист Джохар УТЕБЕКОВ в интервью Азаттыку рассказал о работе суда присяжных в Казахстане, реформе судебной системы и о том, почему казахстанские судьи предпочитают обвинительные приговоры оправдательным.

NOMAD . SU . «Пояснения Азата Перуашева в связи с направленным в суд личным поручительством за Елжана Биртанова» — Направил в суд личное поручительство за Елжана БИРТАНОВА. Так как посыпались вопросы журналистов, поясняю этот шаг.1. Давно и хорошо знаю Елжана и его семью. Это в высшей степени интеллигентная, образованная и достойная династия врачей. Сам Елжан начинал в бригаде скорой помощи, т.е. прошел с передовой своей профессии. Знаю его как умного, вдумчивого, ответственного человека. Его отец, покойный Амантай ага, врач и общественный деятель, многие годы был моим старшим товарищем. Елжан с супругой растят пятерых детей, и поверьте, они действительно хорошие родители…

LITER . KZ . «Советы казахстанцам: как не стать жертвой риэлторов-мошенников» — Риэлторский бизнес всегда привлекал мошенников. Почти у каждого есть знакомый, имеющий негативный опыт общения с недобросовестными посредниками. Такой опыт получила и жительница Алматы Гульзия САДЫКОВА, которая в 2019 году приобрела квартиру, но по сей день судится с «черным риэлтором». История нашей героини и советы юриста в материале.

EXPRESS — K . KZ . «Скульптуры с разбитыми лицами и исчезнувшие могилы. Что происходит на Центральном кладбище Алматы» — Алматинский врач Георгий АФОНИН много лет поднимает проблему сохранения исторических захоронений на Центральном кладбище южной столицы. Это не только вопрос этики, говорит он, но и национальной культуры — За последнее время произошел ряд новых актов вандализма, – сетует он. – Снесены чугунные ограждения и повреждены плиты на захоронениях профессоров Рощина и Сиразутдинова, академика Шлыгина. На памятнике сыну литературоведа Исмаилова разбито лицо. Очевидно, что это сделано даже не с целью грабежа – чистое варварство. А место захоронения заслуженного деятеля искусств художника Абрама Черкасского, основоположника художественного образования и живописи в Казахстане, я и вовсе не нашел.

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