Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Более 360 дополнительных постов «Сергек» готовятся установить до конца 2020 года в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«В целях профилактики и снижения ДТП нами совместно с акиматом разработан и дан на утверждения комплексный план по совершенствованию организации дорожного движения и повышению дорожной безопасности в городе Алматы на 2021-2023 годы. Реализация плана позволит увеличить пропускную способность на 25-30%, снизит аварийность на 15-20% и улучшит экологическую ситуацию в городе до 10%. Также в городе установлено 414 постов «Сергек», а это 2050 камер. К концу года планируется установить еще 362 аналогичных поста», — сказал в пятниц начальник ДП Алматы Канат Таймерденов.

Как заявили полицейские, по итогам 10 месяцев удалось сократить количество ДТП по всем линиям на 27,8%.

«В частности, с пострадавшими – на 35%, погибшими – на 48,6%, раненными – на 36,4%, с участием детей – на 43,4%», — уточнили в ДП.