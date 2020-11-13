Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Мировые цены на нефть снизились из-за нового всплеска заболеваемости коронавирусом, сообщает Reuters.

«Цена на нефть снизилась из-за всплеска COVID-19, но в недельном выражении цена поднялась. Цены на нефть упали в пятницу в связи с опасениями по поводу того, что мировая экономика и спрос на топливо будут медленно восстанавливаться после пандемии из-за новой вспышки COVID-19, но благодаря ожидаемому появлению вакцины рынок продолжил расти вторую неделю подряд», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что цена на нефть марки Brent упала на 51 цент, или 1,2%, до $43,02 за баррель по состоянию на 7.41 по Гринвичу после того, как в четверг она уже снизилась на 0,6%. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 66 центов, или 1,6%, до $40,46 за баррель, после снижения на 0,8% в четверг. Кроме того, на падение цен повлияла также информация о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,3 млн баррелей.

По мнению аналитика Daiichi Commodities Co Ltd. Коичи Мураками, на следующей неделе цены на нефть будут и далее снижаться, если коронавирус продолжит быстро распространяться в разных странах мира.

«Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах и других странах достигли рекордного уровня, и ужесточение ограничений для сдерживания распространения заболевания снизило вероятность того, что глобальный кризис может закончиться в краткосрочной перспективе», — отмечается в публикации.

По информации издания, цена несколько поднялась после сообщения о том, что экспериментальная вакцина против COVID-19, разработанная Pfizer Inc и немецкой BioNTech, оказалась эффективной на 90%. Однако Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в четверг, что глобальный спрос на нефть вряд ли значительно вырастет после введения вакцины в обращение.

По мнению аналитиков, если вирус продолжит распространяться так же быстро, ОПЕК+ вряд ли решится ослабить ограничения, как она ранее планировала.