Токаев – не Назарбаев сегодня

Станет ли второй президент политиком, или останется государственным чиновником высшего ранга?

Социолог Гульмира Илеуова в одном из интервью охарактеризовала президента Касым-Жомарта Токаева, как человека, для которого соответствие того или иного действия букве Закона важнее его (действия) сиюминутной эффективности. И в этом, говорит она, коренное отличие второго президента от первого. «Используя терминологию Макса Вебера, мы имеем дело с двумя разными типами господства или легитимности. Назарбаев харизматичный, склонный к авторитарным методам и, можно сказать, эмоциональный лидер. Он строил аппарат государственного управления для себя и под себя. Поэтому для следующего руководителя некоторые сформировавшиеся бюрократические образования, государственные органы, а также специфика взаимосвязей между ними могут казаться невнятными, а иногда избыточными», — говорит эксперт. Она считает, что такой подход Токаева – следствие его многолетнего пребывания на дипломатической службе, работы в международных организациях, где соответствие процесса «протоколу» порой важнее результата. Прямо скажем, интересная трактовка, которая многое объясняет. Например, сенсационное возвращение в обойму первого президента его «правой руки» — Адильбека Джаксыбекова. Не исключено, что именно 66-летний Джаксыбеков сменит на посту главы «Самрук-Казыны», подконтрольной Назарбаеву, Ахметжана Есимова, в декабре отмечающего 70-летие. Вот это и называется «строить систему под себя». Равных Нурсултану Абишевичу в искусстве такого строительства нет и, похоже, не будет. Не зря его экс-советник Ермухамет Ертысбаев называет шефа «политическим животным».

Второй президент не такой. В смысле, совсем.

Касым-Жомарт Токаев (слева) и бывший президент Нурсултан Назарбаев. (Фото: Мария Гордеева / Reuters)

Понимая, что итоги тех же парламентских выборов предрешены (если даже не расписаны вплоть до процентов), Токаев подчеркнуто дистанцировался от этой темы. Шесть легально действующих партий по идее должны обеспечить какую-никакую показательную конкурентность электоральной кампании. А главное – ее соответствие «протоколу» — то бишь, международным стандартам. Вот и все – остальное нынешнего хозяина Акорды интересует постольку поскольку.

Интрига в январские выборы по сценарию вроде как совсем не закладывалась – невзирая на нашумевшие нуротановские праймериз и вангование записных политологов о некой «особости» предстоящей кампании. Президент знает, что его контакты с парламентом укладываются в законодательно оформленную процедуру, в соответствии с которой он и будет строить взаимоотношения с представительным органом. Обо всем остальном позаботился Елбасы с его «Нур Отаном».

Однако, что-то подсказывает: эта кампания может не пройти для Акорды гладко, как по нотам. Казалось бы, ничто не мешает в точности воспроизвести уже сложившийся парламентский ландшафт. Тем более, что «Нур Отан» буквально на днях обнародовал список победителей праймериз, не сулящий на первый взгляд АП никаких сюрпризов от мажилиса 7-го созыва.

Но у «карликовых» партий, в интерьере которых намеревается править партия парламентского большинства, может абсолютно не по сценарию проснуться аппетит во время еды. Тем более, что у «Ак жола» с исключившими сами себя из рядов компартии «народниками» есть бойцы, способные если и не догнать, то уж точно согреться.

К слову, ренейминг – вполне себе плодотворная дебютная идея. Прежнее название одной серой лошадки («Бирлик»), скроенной из двух безнадежных аутсайдеров прошлых «скачек», еще способно вызвать кислые ассоциации у особо памятливых. Зато с новой вывеской «Адал» да еще с председателем правления НПП «Атамекен» Аблаем Мырзахметовым во главе этот «скакун» может прийти к финишу чуть ли не ноздря в ноздрю с фаворитом забега.

Именно эта угроза нарушения заранее расписанного протокола, судя по всему, заставила закулисных режиссеров будущего действа вспомнить старую добрую политтехнологию под названием «управление повесткой дня». Речь о неожиданном интервью «народного кумира» Имангали Тасмагамбетова, предостерегшего от уже почти решенного перевода казахского алфавита на латиницу, и о «воскрешении» из небытия экс-спикера сената Дариги Назарбаевой, до сих пор, к слову, состоящей в бюро политсовета «Нур Отана». А ну как ближе к выборам уволенная президентом с поста номер два в государстве Дарига Нурсултановна обнаружится в избирательном списке партии? Тем более, что разговоры о ее возвращении в казахстанскую политику не утихают по сей день…

При всей экзотичности такого расклада полностью исключать его не стоит торопиться. Если вдруг такое случится, то из зала предвыборного съезда правящей партии, запланированного на 25 ноября, член бюро ее политсовета президент Касым-Жомарт Токаев должен выйти либо новым лидером «Нур Отана», либо беспартийным лидером всей страны.

И в том, и в другом случае очередные выборы мажилиса-2021 могут остаться, пожалуй, самым запоминающимся событием в истории Казахстана.

Хотя… это вряд ли. Потому, что даже спустя полтора года президентства Касым-Жомарт Кемелевич так и не стал «харизматиком» — политиком, привыкшим строить государственную систему «под себя». По существу, он – по крайней мере, пока — остается тем, кем был долгие годы при Назарбаеве. А именно, государственным чиновником – пусть и самого высокого ранга.

Спросите, хорошо это или все-таки не очень? Поживем – увидим…

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