Каспийский тюлень внесен в Красную книгу Казахстана

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Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Каспийский тюлень внесен в Красную книгу Казахстана, говорится в постановлении правительства РК.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года №1034 «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., №40, ст. 444) следующее дополнение: в Перечне редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, утвержденном указанным постановлением: раздел «Сүт қоректiлер класы Mammalia Класс – Млекопитающие» дополнить строкой, порядковый номер 128-1, следующего содержания: «128-1 Каспий итбалығы Pusa caspica Каспийский тюлень», — говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.

Как уточняется, постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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