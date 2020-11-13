Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Основания для выселения готовятся изменить в Казахстане после дела семьи Мартыновых, передает корреспондент агентства.

«В настоящее время в рамках решения нормативного постановления Конституционного Совета №1 от 21 января 2020 года вносятся поправки по совершенствованию норм жилищного законодательства в части изменения оснований выселения граждан из жилья, находящегося в коммунальной собственности, в случае приобретения жилья в собственность одним из близких членов семьи», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос депутатов сената.

Данные поправки, по словам главы правительства, планируется реализовать в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам реформирования жилищной политики», который разрабатывается министерством индустрии и инфраструктурного развития.

«В рамках данного законопроекта предполагается оптимизация действующего списка, по которому допускается выселение граждан, членов их семей или других совместно проживающих с ними лиц без предоставления другого жилища», — сообщил премьер.

Он отметил, что согласно пункту 2 статьи 8 закона «О жилищных отношениях» выселение граждан из занимаемых ими жилых помещений допускается лишь по основаниям, установленным законом, в судебном порядке. Также пунктом 3-1 статьи 29 и пунктом 3 статьи 103 того же закона, как уточнил руководитель кабмина, предусмотрен запрет на принудительное выселение граждан в период отопительного сезона и выселение несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, без предоставления другого пригодного жилища из государственного жилищного фонда.

В середине октября сенаторы, обращаясь к Мамину с запросом, указали на случай с семьей Мартыновых, когда частный судебный исполнитель (ЧСИ) совместно с группой лиц попытался принудительно выселить из единственного жилья многодетную семью, игнорируя при этом решение суда.

«Учитывая нынешние реалии, связанные с необходимостью социальной изоляции и ухудшением экономического положения граждан, перечень оснований для запрета на принудительные выселения должен быть всесторонне пересмотрен. Необходимо также принятие превентивных мер, в частности усиление контроля банков второго уровня при предоставлении ипотечных займов гражданам с проведением тщательного анализа рисков и возможностей граждан по выплате ипотечного займа», — подчеркнули депутаты.

Парламентарии также поинтересовались, какие меры принимаются правительством в целях обеспечения защиты прав граждан от принудительного выселения из единственного жилья, в особенности с учетом нынешнего экономического положения граждан в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, 31 августа семья Мартыновых пожаловалась президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на «черных риелторов» и сообщила о том, что ее выселяют из единственного жилья. Однако уже 2 сентября стало известно, что вооруженные мужчины пытались выселить многодетных алматинцев из единственного жилья. Полиция начала расследование.

Позже Мартыновы обратилась к министру юстиции Марату Бекетаеву с жалобой на действия частного судоисполнителя (ЧСИ). 15 октября депутат сената парламента РК Ляззат Сулеймен предложила ввести законодательное регулирование риэлторской деятельности.

27 октября суд по делу Мартыновых признал незаконными и аннулировал итоги электронных торгов, с участием с одного IP-адреса двух аффилированных лиц (супругов), которые спекулятивно занимаются скупкой недвижимости с аукционов по заниженной в 50% цене и в дальнейшем через коллекторское агентство практикуют силовой захват недвижимости.