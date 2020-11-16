Сетевые СМИ о том, как сложатся отношения между Казахстаном и США после выборов

Анна ВЕЛИЧКО – «Что нам Байден, что нам Трамп?» — Есть у казахстанцев традиция: раз в четыре года переживать за политические процессы страны, которая находится на другом полушарии и засыпает в то время, когда Нур-Султан уже активно едет по пробкам на работу.

Как уверен эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Жумабек САРАБЕКОВ, у этого интереса есть свои резоны: как ни крути, но Соединенные Штаты – супердержава, и их внутренние дела так или иначе отражаются на глобальном миропорядке. К тому же, как отмечает политолог, американцы умеют делать шоу. И выборы их президента – это всегда скандалы, громкие заявления и красочные акции.

Однако, как отмечает политолог, косвенно американские выборы нас так или иначе заденут обязательно – у Джо Байдена достаточно скептические взгляды в отношении России. Его штаб уже выступал за ужесточение антироссийских санкций.

– Думаю, эта идея обязательно будет в скором времени воплощена в жизнь. А для нас Россия – очень важный партнер, и, естественно, этот процесс отразится на нас в виде валютных колебаний и инфляции, – отмечает Жумабек Сарабеков.

С другой стороны, Байден продолжит курс Трампа на подавление экономической экспансии Китая, с которым у Казахстана крупный инфраструктурный проект.

– Одна из уже озвученных целей Байдена – это возобновление тех политических связей, которые разрушал Трамп. То есть нас ждет новый виток развития НАТО и иного сотрудничества США и Европы. Думаю, США вновь попытаются ввернуть себе позицию лидера глобализации. И в этой связи они, скорее всего, затронут вопрос экологии, – прогнозирует эксперт ИМЭП.

Также есть у нового американского лидера и позитивные стороны, которые могут быть выгодны всему человечеству.

– В отличие от импульсивного Дональда Трампа, Джо Байден – профессиональный бюрократ. Это значит, что мировая политика будет более предсказуемой. Процессы всех переговоров, даже по самым сложным вопросам, станут более упорядоченными и предсказуемыми, – говорит о самой главной из них Жумабек Сарабеков.

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Кажегельдин: «Белый дом не будет закрывать глаза на события в Казахстане»» — Пока сохраняется небольшая интрига с будущим хозяином Овального кабинета, мы поговорили с Акежаном КАЖЕГЕЛЬДИНЫМ о том, как будут складываться взаимоотношения США и РК, изменится ли в них что-либо после смены Администрации, а также о том, может ли ускориться формирование санкционного списка с участием наших клептократов.

— Если президентом останется Дональд Трамп, то ситуация может измениться в драматическую сторону, в том числе, при выполнении его обещания продолжить торговую войну. Он резко усилит конфликт с Китаем… Поэтому, я думаю, что мы, как приграничная страна, тоже можем оказаться вовлеченными. Предстоит серьезный тест для ШОС, связанный, в том числе, и с растущими претензиями со стороны населения Пакистана и других исламских стран по нарушениям прав мусульман Синьцзяня – уйгуров и этнических казахов, о чем официальная Астана молчит, но это не означает, что там ничего не происходит. Вот эта тенденция будет усиливаться, если Трамп останется в Белом доме.

Если же придет Джо Байден, то, я считаю, что мир будет более стабильным, любые шаги во внешней политике станут предприниматься более взвешенно, и Америка будет расширять коалицию, включив в нее Европейский Союз. Думаю, и торговая война обретет другие очертания. Но тут надо понимать, что дело не только в Администрации в Вашингтоне. Дело в том, что в руководство Китайской компартии пришли новые люди, которые хотят стать вторым Мао Цзэдуном – это надо принять, как данность, ведь с этим мы будем иметь дело. Уверен, что политика Казахстана не должна оставаться прежней, какой она была при Цзян Цзэмине или Ху Цзиньтао. Сейчас руководство КПК уходит от фундаментальных доктрин Дэн Сяопина – оставляет в экономике все его наследие, а во внешней и внутренней политике начинают проявлять агрессию и экспансию. Но это так, к слову.

Помните, когда приезжал Помпео, он сказал много вещей казахским властям? В том числе, он обратил внимание на факт нарушения прав этнических казахов, проживающих на территории Китайской Народной Республики. Мы дожили до того, что человек из Вашингтона указывает нам то, что мы обязаны сами отслеживать. Это первое. Второе, все это не зависит ни от президента, ни от американского народа. Страна и геополитика не зависят от десятка проворовавшихся клептократов. Примут эти санкции – люди из списка не поедут больше в Америку. Если заморозят активы, то они будут там находиться, пока власть в стране не изменится и не потребует эти деньги назад. Это случай, схожий с Малайзией. То, что там после смены власти стали активно возвращаться похищенные деньги – это заслуга оппозиции. Была проведена большая работа в течение многих лет. И эти люди сейчас помогают казахам составлять санкционные списки.

Досым САТПАЕВ – «Как сложатся отношения между Казахстаном и США после выборов?» — Долгое время именно нефтегазовое сотрудничество США и Казахстана было ключевым фактором взаимодействия между двумя странами. Еще в 1997 году была подписана Хартия об экономическом партнерстве, где Казахстан был определен как геостратегически важный партнер США в Центральной Азии в сфере торговли и инвестиционных проектов.

Хотя можно согласиться с известным экономистом Алмасом ЧУКИНЫМ, который в одном из своих постов в Facebook отметил, что «…за последние 20 лет США вернули себе энергетическую самодостаточность, и нефть уходит с первого куда-то за пятое место. Соответственно, в списке приоритетов и Казахстан теряет свои позиции».

Что касается военно-политического сотрудничества Казахстана и США, то каждое из государств преследовало свои цели. Для Казахстана было важным использовать США в качестве дополнительного гаранта безопасности своего суверенитета, особенно после вывода ядерного оружия. С точки зрения американских интересов, Казахстан был не только важным источником энергетических ресурсов (как прикаспийское государство), но также играл роль ключевого игрока в рамках обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии, наряду с Узбекистаном. К тому же и республиканцев, и демократов устраивала гибкая многовекторная политика Казахстана.

Алмас ЧУКИН – «Байден в Белом доме — чего ждать Казахстану» — По большому счёту с точки зрения политики — для Казахстана ничего не изменится. У Астаны всегда были прекрасные и доверительные отношения со всеми администрациями, как республиканцами, так и демократами. Многовекторный курс работал и даже в трудные моменты удавалось как-то обойти острые углы.

США всегда понимали «особые» отношения РК с РФ и старались не ставить нас в неудобное положение выбора между двумя. Они хорошо видели границы возможного и старались действовать тактично. Даже когда без объяснения причин Корпус Мира неожиданно свернул свою деятельность в Казахстане — они тихо встали и ушли, не сказав ни слова.

Вашингтон уже сыт по горло «строительством демократий» на Ближнем Востоке и Афганистане, в Венесуэле и ещё паре стран на юг от Майами. Поэтому пока у нас тихо – у них тоже будет тихо. Может через год заедет госсекретарь США новый, познакомится, выступит в Назарбаев Университете с яркой лекцией, получит доктора.

Александр ГРИГОРЯНЦ — ««Вопрос мигрантов находится в зоне приоритета»: усилится ли поток миграции из Казахстана в США после прихода Байдена» — В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил с отечественным политологом Айдосом САРЫМОМ, дабы узнать у него, как эти перемены могут отразиться на отношениях США и Казахстана и чего стоит ожидать от нового президента страны с самой мощной экономикой в мире.

— Первое, что мы должны понять, это, что Казахстан не является первой в приоритете страной для США. Мы занимаем позиции выше некоторых стран, к примеру Африки, но в целом мы, скорее всего, будем идти в пакете с Центральной Азией, отношений с Россией, Ираном и Китаем. К нам обращены интересы крупнейших нефтегазовых компаний, через которые осуществляется ряд экономических проектов. Это тот коридор интересов США по отношению к нам. Ради нас готовить специальную политическую концепцию США не будут.

Второе. Американская внешняя политика не зависит от личностей, как таковых. Она определяется огромной корпорацией, куда входят госдепартамент, огромное количество университетских и внешнеполитических центров, а также крупнейшие корпорации, которые содержат целые ассоциации, лоббистские группы и прочее, включая военно-промышленный комплекс.

Есть ощущение, что американская внешняя политика станет более цельной. До этого было ощущение, что госдепартамент и президент работают отдельно. Демократы все-таки лучше разбираются в этих вопросах, они более иерархичны, бюрократичны и намереваются создавать нормальные дипломатические миссии. Он будет пролонгировать те инструменты, мощь и сила которых уже была доказана в прошлом, о чем свидетельствуют планы Байдена после инаугурации.

Демократы более лояльны к миграции. Они считают, что на этом зиждится Америка, так как это страна мигрантов, которые ее построили и придали ей величие. С другой стороны, понятно, что если Байден хочет быть объединителем страны, то он не может игнорировать запросы электората Трампа, который составляет немалую часть граждан США.

Виктор ВЕРК – «Уроки американского» — Казахстан стоит на перепутье выборов в США. Этой парадоксальной на первый взгляд фразой можно определить то, что происходит сегодня в умах представителей нашего политического бомонда. Журналисты, блогеры, так называемые «общественные активисты» и «лидеры мнений» на полном серьезе обсуждают дилемму: кто более матери Родине ценен — Дональд ТРАМП или Джозеф БАЙДЕН? Их извиняет только одно: ровно этим же вопросом задаются сейчас во всем мире — от Китая до Бразилии.

Что это значит для Казахстана? Утверждать что-то определенное сейчас вряд ли возможно, но очевидно одно: чьей бы окончательной победой не завершились выборы 46-го президента США, они неизбежно девальвируют международную роль и репутацию этой сверхдержавы. Признание или непризнание чужих выборов неизбежно вызовет встречную претензию: вспомните собственные — с задержкой сотен тысяч бюллетеней, присланных по почте, с «припиской» одному из кандидатов в одном из штатов доброй сотни тысяч голосов и так далее…

Да и вообще, что это за выборы, если их результат грозит стране… пусть не гражданской войной, но уж точно серьезным общественным конфликтом? С каким лицом заокеанские эмиссары будут учить нас чистоте электоральных процедур после того, как в собственной стране превратили народное волеизъявление в комедийное шоу «Белый дом престарелых»?

Мои соотечественники, именующие себя «гражданскими активистами», «лидерами общественного мнения» и просто «оппозицией», не на шутку взволнованы. В соцсетях и на телеграм-каналах они теряются в догадках, что теперь будет: станет ли новый президент увеличивать количество грантов НПО, стажировок по линии американских демократических институтов? Оно, конечно, здорово прокатиться за океан недели на три за счет американских налогоплательщиков — «поучиться демократии». Неслабое развлечение — знаю по собственному опыту четверть вековой давности. Тогда это действительно было свежо, ново и, чего греха таить, поучительно.

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