Будем пить теперь качественную водку

Время сейчас такое, что паспорт нужно спрашивать не только у покупателя, но и у бутылки

Любая проблема возникает вместе со способом ее решения. Маркировка товаров призвана бороться с контрафактной, контрабандной и просроченной продукцией. Данная мера с одной стороны защищает потребителя от некачественных товаров, а с другой прямо и косвенно способствует наполнению государственного бюджета. Казахстан не остался в стороне от мейн-стрима последних лет.

Звучит несколько неожиданно, когда маркировку табачной или алкогольной продукции хвалят за то, что такая мера позволит увеличить поступления в бюджет, а значит в определенной мере профинансирует образование и здравоохранение. Однако жизнь кругом полна парадоксов.

У потребителей табачной и алкогольной продукции есть свои резоны радоваться маркировке. Специальный штрих-код тем же курильщикам обеспечит гарантии того, что они получают табак, а не пропитанную химсоставом целлюлозу, тогда как для любителей крепких напитков будет возможность получить именно зерновой спирт, а не на основе опилок.

Сигареты и спиртные напитки всегда в фокусе подобных технологических новинок, поскольку являются подакцизными товарами, а значит постоянно находятся на особом учете. Но это далеко не все сферы, где на помощь государству и простым людям приходят современные цифровые технологии. COVID-19 и все то, что он принес в жизнь общества, резко повысило запрос на качественные лекарственные средства.

ВОЗ еще 5 лет назад называла фальсифицированную медицинскую продукцию одной из серьезнейших проблем в глобальном масштабе. Ассоциация международных фармацевтических производителей признает, что даже в развитых странах на долю фальсификата приходится 5-7% фармацевтического рынка. Альтернативные исследования называют цифру в 14%. В конце июля текущего года только на одном складе подпольного цеха в Алматы было обнаружено 100 тонн контрафактных медпрепаратов.

«В Казахстане действует государственное регулирование цен на лекарства, то есть утверждается предельная розничная цена на каждый препарат», – отмечает Бикеш Курмангалиева, генеральный директор Центра развития цифровой экономики АО «Казахтелеком» (является единым государственным оператором маркировки). Специалисты работают над тем, чтобы рядовой потребитель мог отслеживать не только производственные характеристики медицинских средств, но и их соответствие предельным ценам.

Фармацевтика чрезвычайно чувствительная сфера по отношению к всевозможным подделкам. Поэтому все должны быть уверены в том, что они покупают именно указанное на упаковке лечебное средство. Вместе с этим маркировка призвана решать проблему тех лекарств, которые похищают в больницах, незаконно ввозят в Казахстан (в том числе с помощью интернет-торговли), либо пытаются «перебить» сроки годности. Маркировка предназначена для того, чтобы отслеживать судьбу товара от производства или импорта до продажи, это своего рода биография продукта. Поэтому неоправданные скачки цен с ее помощью можно устанавливать достаточно эффективно.

Нынешний премьер-министр России Михаил Мишустин в бытность руководителем налоговой службы реализовал пилотный проект по маркировке меховых изделий. В результате легальный оборот шуб в Российской Федерации вырос в семь (!) раз. Поэтому когда специалисты утверждают, что одна маркировка алкоголя в Казахстане добавит в бюджет 8,5 млрд тенге, то эти цифры взяты не с потолка. По данным главы ассоциации «КазАлкоТабак» Амиржана Калиева, в 2019 году на территории республики были незаконно реализованы до 18 млн литров водки, то есть 40% всего водочного рынка.

«Маркировка для потребителей обеспечит покупку проверенной и качественной продукции. В алкогольном бизнесе повысится конкурентоспособность добросовестных участников рынка, бренды будут защищены», – считает управляющий директор по развитию бизнеса Центра развития цифровой экономики АО «Казахтелеком» Нуржан Баекеев.

В Казахстане маркировка вводится таким образом, чтобы она не стала проблемой для бизнеса и покупателей. Вместе с тем, она несет существенные изменения в бизнес-процессах, особенно в приемке, хранении и продаже товаров. Каждое предприятие будет обязано работать только с маркированным товаром, если для данной категории она обязательна.

В рамках ЕАЭС маркировка снимает многие из тех проблем, которые сегодня существуют между странами-участницами союза. Главная причина, по которой «фуры» отказываются пропускать на национальную территорию – это опасения, что под видом продукции из Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана или Армении имеет место импорт из третьих стран.

«Цифровой datamatrix-код невозможно подделать, это слишком дорогостоящее и потому бессмысленное занятие, – подчеркивает Бикеш Курмангалиева. – Он позволяет получить полный доступ к информации о товаре: международный код товара, место производства, сведения о производителе, дата изготовления, срок годности, регулируемая цена товара – иными словами, эта марка даст проверяющему исчерпывающую информацию о происхождении груза на границе между странами и даст зеленый свет любому товару, произведенному на территории ЕАЭС в том случае, если его производитель нанес соответствующий datamatrix-код». Из этого можно заключить, что даже у проблем геополитического масштаба существуют достаточно эффективные технологические решения.

Органы государственного управления Казахстана намерены водить маркировку быстро, но без фанатизма. Обязательная маркировка лекарств, например, начинается с 1 января 2022 года. Но это не означает, что через процедуру пройдут сразу 7000 единиц номенклатур препаратов. Минздрав определит сначала перечень для первого этапа, потом для второго и так далее. Тем не менее, все указывает на то, что процесс пойдет в хорошем темпе, поскольку добросовестные компании отрасли сами заинтересованы в очищении рынка от фальсификата, контрафакта и незаконного импорта.

Будущее наступает очень стремительно. Скоро станет нормой повседневности поднести пакет с молоком к специальному устройству и узнать на каких лугах какую траву ели конкретные коровы. Если они на стойловом содержании, то и такая информация будет доступна. Чем больше информации – тем выше вероятность принятия правильного решения.

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