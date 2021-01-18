Нур-Султан. 18 января. КазТАГ – Прогноз погоды на ближайшие трое суток представили синоптики Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Южный циклон, с центром над Каспийским морем, смещаясь в северо-восточном направлении, вызовет осадки, усиление ветра, на севере с метелями, на юге – гололед», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 19-21 января.

Вместе с тем, уже 21 января на западные регионы страны начнет оказывать свое влияние отрог антициклона, с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха ночью до -22-30.