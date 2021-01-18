«Эти выборы выиграл Токаев, а проиграл Назарбаев» 18.01.2021 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 504 0 Петр Своик о начале выстраивания власти второго президента Похожие материалы: Жапаров выиграл выборы президента Кыргызстана по итогам обработки почти 100% бюллетеней Токаев распорядился созвать первую сессию парламента VII созыва Выборы 2021: сюрпризов не было «Выборы прошли скучновато, зато по процедуре». «Божко на пенсию, а для других работа только начинается». «Может ли хоть кто-то из Казахстана получить Нобелевскую премию?». «Встал ли Казахстан на новый экономический курс?». «Мы проиграли свою страну» Выборы в мажилис VII созыва начались в Казахстане