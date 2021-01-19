До 6 млн человек вакцинируют при подписании договора на поставку «Спутник-V» сегодня – Цой

Нур-Султан. 19 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. До конца 2021 года планируется вакцинировать до 6 млн казахстанцев, но подписание договора на поставку первых 20 тыс. доз вакцины «Спутник-V» планируется только сегодня, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«До конца года планируется вакцинировать до 6 млн казахстанцев», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

По его словам,19 января планируется подписание договора между карагандинским фармкомплексом и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку первой партии — 20 тыс. доз вакцины «Спутник-V».

«К 1 февраля планируется начать вакцинацию», — сказал министр.

Вакцинация, по его словам, будет поэтапной с учетом поступления вакцины.

На первом этапе, по данным министра, будут вакцинироваться медработники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, ПМСП, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы – всего около 100 тыс. человек с 1 февраля 2021 года.

На втором этапе будут вакцинироваться педагоги общеобразовательных школ, СУЗов, вузов, медработники ведомственных служб – всего порядка 150 тыс. человек с марта 2021 года.

«Далее – педагоги школ интернатов, детсадов, лица с хроническими заболеваниями – 600 тыс. человек с апреля», — добавил Цой.