Озвучены сценарии развития эпидситуации в Казахстане, пик заболеваемости ожидается в марте

Нур-Султан. 19 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министр здравоохранения Алексей Цой озвучил три сценария развития эпидемиологической ситуации в Казахстане до конца 2021 года, пик заболеваемости ожидается в марте.

«Группой по прогнозированию министерства здравоохранения составлен прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года при сохранении действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и ожидаемой вакцинации. Вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта этого года. По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тыс. случаев в сутки, максимальная занятость коечного фонда может достичь 24 тыс. коек. Тем не менее, введение жестких карантинных мер при данном сценарии не планируется», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что при реалистичном и пессимистичном сценариях жесткие карантинные меры введены все же будут.

«При реалистичном и пессимистичном сценариях ежедневная регистрация может достигнуть до 6 тыс. и 9 тыс. случаев соответственно, а занятость коечного фонда составит до 45 тыс. коек, то есть не превысит 52 тыс. коек, которые доступны для больных КВИ, но приведут к необходимости жестких карантинных мер во избежание перегрузки системы здравоохранения и обеспечения качественного медицинского обслуживания», — уточнил Цой.