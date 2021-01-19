Как бороться с постковидным синдромом? 19.01.2021 18:00 Евгения САЗОНОВА Общество 205 0 Эпидемиолог Рафаиль Кипшакбаев о том, как физически и психологически восстановиться после коронавируса Похожие материалы: До 6 млн человек вакцинируют при подписании договора на поставку «Спутник-V» сегодня – Цой Еще два снижающих смертность от коронавируса препарата обнаружили ученые 2 млн доз российской вакцины достаточно для начала – минздрав РК Вакцина от covid-19: нужна ли нам прививка от коронавируса Евросоюз ведет переговоры об удвоении числа поставок вакцины от COVID-19