«Заморозить» МЗП в Казахстане было большой ошибкой

Пока мы просто плетемся в конце социального рейтинга, но можем отстать навсегда – у правительства нет намерения повышать минимальный размер заработной платы

Многие уже забыли, но в тот момент, когда Казахстан перешел на национальную валюту, минимальная зарплата (МЗП) в стране была установлена на уровне 13 тенге. С тех пор, могут рапортовать чиновники из высших ставок в Нур-Султане, этот показатель вырос аж в 3270 раз! Мы впереди планеты всей. Наверное, за эти годы ни в одной стране мира не было такого прогресса.

При этом в 2019 году показатель был резко повышен – с 28284 до 42500 тенге и объявлено, что в ближайшие три года МЗП будет находиться на этом уровне. Видимо, к тому времени не только «Тамара устала», но и весь бюрократический аппарат, решивший, что он совершил просто невозможное – раз в космос улетел показатель, означающий более-менее адекватную оценку труда.

И именно по этой причине – статичности едва ли не главного социального показателя в стране – мы плетемся теперь в конце списка самых разудалых стран, которые, в отличие от нас, повышают МЗП ежегодно.

Команда Picodi.com проверила, как изменилась минимальная зарплата в 2021 году в нескольких десятках стран мира и хватит ли этих денег, чтобы удовлетворить минимальные потребности. И аналитики вдруг обнаружили, что второй год подряд среди исследованных 56 стран Казахстан занимает… последнее место.

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В исследовании участвовали страны, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата – этот фактор отличает, надо полагать, социально ориентированные страны от, скажем так, — обычных. Во всяком случае, наличие этого показателя свидетельствует о том, что государство заботится о своих гражданах и их качестве жизни.

«В некоторых странах минимальная оплата труда не подлежит налогообложению (Филиппины, Гонконг). Однако в большинстве стран разница между «чистой» и «грязной» зарплатами составляет от пары до нескольких десятков процентов. Поэтому в исследовании мы рассматривали суммы нетто, т.е. те деньги, которые работник реально получает на руки», — отметили эксперты.

Треть исследуемых стран, как оказалось, не решилась повышать минимальную оплату труда с января 2021 года. Вероятно, основная причина этого – пандемия. Аналитики портала перечисляют в этом ряду Армению, Азербайджан, Эстонию и США, где федеральная ставка не менялась с 2009 года. Но в этом ряду объективно находится и Казахстан.

«Самый большой рост «минималки» мы зафиксировали в Украине (27% по сравнению с прошлым годом). Однако в пересчёте на доллары зарплата в этой стране остаётся одной из самых низких ($171)», – отметили в компании Picodi. Однако, если внимательно изучить полученные данные, то окажется, что ниже, чем в Украине, МЗП в России, Казахстане, Молдове, Узбекистане, Индии…

«Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку в нашем рейтинге. Номинально минимальная оплата труда не изменилась и равняется 42 500 тенге, но из-за повышения страховых взносов «чистая» зарплата уменьшилась с прошлого года и теперь составляет 37 400 тенге (-1,1% в сравнении с 2020 годом). Тем временем в Германии минимальная зарплата выросла на 1,5%, в России на 5,5%, в Польше на 9,8%, а в Беларуси на 6,7%», – подсчитали эксперты.

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Для исследования компания Picodi сформировала условную продовольственную корзину и сопоставила стоимость продуктов с минимальной заработной платой. Корзина состоит очень ограниченного списка продуктов, но они способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека: молоко (10 литров) – 3 200 тенге, хлеб (10 буханок) – 1 360 тенге, рис (1,5 кг) – 510 тенге, яйца (20 шт.) – 720 тенге, сыр (1 кг) – 2 450 тенге, мясо (6 кг) – 11 170 тенге, фрукты (6 кг) – 3 620 тенге, овощи (8 кг) – 2 250 тенге.

Стоимость такой продуктовой корзины на начало 2021 года составляет 25 280 тенге, что на 13,87% больше, чем год назад.

«Сформированная нами продуктовая корзина составляет 67,6% от минимальной оплаты труда после уплаты налогов. В прошлом году это соотношение равнялось 58,7%. Получается, что в Казахстане состояние граждан с минимальным заработком ухудшилось», – выводы специалистов Picodi, увы, не внушают оптимизма.

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Ну и самый главный вопрос: в какой из стран реально прожить на минимальную оплату труда?

«У каждой семьи свои пищевые привычки. Тем не менее мы сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от официального минимального дохода пойдёт на покрытие базовой продуктовой корзины», – делятся эксперты.

Оказалось, что, как и в прошлом году, самое выгодное соотношение цен продукты к минимальной оплате труда отмечено в Англии, Ирландии и Австралии. В этих странах продуктовая корзина составляет от 7 до 7,6% от местной минимальной оплаты труда. Живут же люди!

Казахстан же в этом рейтинге с результатом 67,6% занимает 54 место среди 56 стран. Чуть лучше обстоят дела на Филиппинах (53 место) и в Армении (52 место).

Но зато мы впереди Узбекистана и Нигерии, где официальная минимальная оплата труда вообще не позволяет купить самый скромный набор продуктов.

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Исследователи из Picodi не претендуют на истину в последней инстанции. Они публикуют данные выборочно. Например, не учитывают страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты. Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц (Вьетнам, Канада, Таиланд, Филиппины), в Picodi рассчитали и использовали среднее арифметическое. А сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов. Более того, использованный в исследовании набор продуктов является условным, созданным исключительно для статистических целей. Указанные объёмы были рассчитаны на основе рекомендаций некоторых министерств здравоохранения касательно минимальных норм потребления продуктов питания. Цены продуктов, использованные в этом исследовании, взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира.

И тем не менее, работа исследователей заслуживает пристального внимания. Она говорит о многом. В том числе о том, чего слышать и знать чиновникам не хотелось бы.

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